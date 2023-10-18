Министры энергетики стран ЕС договорились о реформе рынка электричества

Франция и Германия пошли на уступки и позволили достичь соглашения о реформе в Евросоюзе рынка электричества. Министры энергетики ЕС одобрили во вторник меры, обеспечивающие снижение резкий взлетевших цен на свет, аналогичное тому, которого удалось добиться в прошлом году. С этой целью, среди прочего, будет поощряться интенсивное внедрение возобновляемых источников энергии.

Одним из самых острых вопросов на переговорах между министрами были так называемые "контракты на разницу". Это государственные субсидии, финансируемые за счет дополнительных прибылей электроэнергетических компаний. Франции удалось добиться того, чтобы эти деньги можно было использовать для новых и существующих атомных электростанций, хотя только для увеличения их мощности или их модернизации. Германия опасалась, что это может дестабилизировать единый рынок. Но Берлин получил от Брюсселя заверения в том, что будут созданы создаст механизмы контроля за такими капиталовложениями и обеспечена конкуренция между АЭС. Такие важные Еврокомиссии еще необходимо обсудить с Европарламентом.