Оранжевая черта Опросы на протяжении месяцев показывают значительное отставание правящей Консервативной партии от лейбористов, что делает вероятным ее поражение на будущих выборах. Многие неблагоприятные факторы, прежде всего растущая стоимость жизни, вряд ли изменятся в выгодную для тори сторону до выборов. Чувствуя перспективу поражения, многие депутаты-консерваторы в последние месяцы объявляют об отказе от переизбрания.

Политик также не будет выставлять свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, которые пока не назначены, но должны состояться не позже конца будущего года. Уоллес, которому 53 года, сказал, что досрочно отказываться от депутатского мандата он не будет, чтобы не пришлось проводить довыборы в его округе.

Уоллес сказал (доступ платный), что покинет свой пост тогда, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве.

Уоллес занимал должность министра обороны четыре года - дольше, чем любой его предшественник-консерватор. Он сказал Sunday Times, что осознает, какое влияние эта работа, которая была его приоритетом, оказала на его семью.

«Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати», — рассказал политик в интервью Sunday Times.

Некоторые виды передовых вооружений Великобритания сочла возможным предоставить Украине первой, раньше своих союзников, в том числе танки Challenger 2, снаряды с обедненным ураном к ним и крылатые ракеты Storm Shadow — самое дальнобойное оружие, полученное украинской армией от Запада на сегодняшний день.

С начала полномасштабного российского вторжения в Соединенном Королевстве сменилось три премьер-министра, но Уоллеса, что необычно, при каждой смене правительства переназначали на пост министра обороны.

До работы в шотландском парламенте Уоллес служил в армии – он был офицером шотландской гвардии. Впервые он был избран в Палату общин в 2010 году.

Бен Уоллес встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым в Москве 11 февраля 2022 года - незадолго до начала российского вторжения, пытаясь предотвратить его. Он специально взял с собой весь высший британский генералитет, чтобы представить россиянам людей, которым предстояло руководить ответными действиями Великобритании.

Как позже вспоминал Уоллес в документальном фильме Би-би-си (может быть недоступен за пределами Соединенного Королевства), у российского военного командования к тому времени сложилось мнение, что Украина не станет сопротивляться, что российская армия непобедима, что международное сообщество расколется по этому вопросу и что украинцы примут российские войска благожелательно.