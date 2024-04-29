МИД Украины: Убитые россиянином в ФРГ были военнослужащими

Пресс-служба министерства иностранных дел Украины в своем комментарии вечером в воскресенье, 28 апреля, сообщила, что убитые накануне в Германии украинские граждане были военнослужащими, проходившими курс реабилитации после полученных ранений на войне РФ против Украины. В настоящее время консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.