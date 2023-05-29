Министр также высказал опасение, что ОБСЕ может распасться до того, как до Финляндии дойдёт очередь занять место председателя в 2025 году.
"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", — подчеркнул Хаависто.
По правилам ОБСЕ, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами организации. Москва и Минск не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Таллин не готов отказаться от своей кандидатуры.
В ноябре прошлого года Украина заявила, что будет бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из неё не исключат Россию. Заявление Киева прозвучало на фоне сообщений о том, что Польша не выдала российской делегации визы для участия в сессии ассамблеи. Москва в ответ заявила, что в организации боятся неудобных выступлений в ходе дискуссий.
В январе генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид отметила, что России стоит оставаться в рядах организации для сохранения переговорных каналов.
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