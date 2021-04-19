aA
В Чехии на повестке дня более не стоит вопрос использования вакцины российского производства «Спутник V». Единственно возможный вариант — применение препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом 19 апреля сообщает газета Lidovky.cz со ссылкой на главу МВД и врио министра иностранных дел Чехии Яна Гамачека.
МИД Чехии: страна больше не интересуется "Спутником V"
© Reuters / Scanpix

Ранее Прага заявляла о готовности закупить партию российского препарата. Для этого 19 апреля планировался визит вице-премьера Гамачека. Ситуация кардинально изменилась на фоне решения главы чешского кабмина Андрея Бабиша от 17 апреля выслать 18 российских дипломатов.

Экс-министр здравоохранения и действующий советник президента Роман Примула также подтвердил CNN Prima News, что использование «Спутника V» в Чешской Республике в настоящее время не обсуждается.

19 апреля пражские власти призвали правительство Чехии начать переговоры с Россией по вопросу возвращения ее посольством части парка Стромовка, занятой дипмиссией. Город хочет восстановить на этих территориях общедоступные зеленые насаждения. Чешско-российские двусторонние отношения достигли критической точки из-за дела Врбетице.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

RTVi
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм (558)

В понедельник министр иностранных дел Литвы...

Чехия высылает 18 российских дипломатов (141)

Причина высылки сотрудников посольства РФ из Чехии -...

Из Москвы выслали 20 чешских дипломатов (25)

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон...

Власти Чехии: боеприпасы со склада во Врбетице планировали взорвать в Болгарии (108)

Полиция Чехии считает, что ко взрыву во Врбетице в 2014...

Глава МИД Литвы выражает солидарность с Чехией, которая выслала "российских шпионов" (224)

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...

НАТО поддерживает Чехию в расследовании действий спецслужб РФ (88)

"Несущие ответственность за взрыв в Врбетице должны...

TOP новостей

Глава МИД Литвы: Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм (558)

В понедельник министр иностранных дел Литвы...

ЕК рекомендует Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет (255)

Еврокомиссия рекомендует Литве поднять пенсионный...

Аналитик о карантинных послаблениях в Литве: правительство загнало себя в угол (31)

С понедельника в Литве действуют карантинные...

КС: прямые выборы мэров противоречат Конституции (11)

Введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров...

В Литве открылись торговые центры: у некоторых магазинов покупатели стояли с утра (8)

19 апреля спустя 4 месяца в Литве открылись магазины в...