МИД Чехии: страна больше не интересуется "Спутником V"

Ранее Прага заявляла о готовности закупить партию российского препарата. Для этого 19 апреля планировался визит вице-премьера Гамачека. Ситуация кардинально изменилась на фоне решения главы чешского кабмина Андрея Бабиша от 17 апреля выслать 18 российских дипломатов.

Экс-министр здравоохранения и действующий советник президента Роман Примула также подтвердил CNN Prima News, что использование «Спутника V» в Чешской Республике в настоящее время не обсуждается.

19 апреля пражские власти призвали правительство Чехии начать переговоры с Россией по вопросу возвращения ее посольством части парка Стромовка, занятой дипмиссией. Город хочет восстановить на этих территориях общедоступные зеленые насаждения. Чешско-российские двусторонние отношения достигли критической точки из-за дела Врбетице.