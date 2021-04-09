Отмечается, что темой разговора двух политиков стала также ситуация вокруг находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, который в конце марта объявил голодовку, чтобы добиться права на общение с врачом, которому он доверяет.

Со своей стороны, пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин обратил внимание Меркель на "провокационные действия Киева", который обостряет обстановку на линии соприкосновения. Что касается здоровья Алексея Навального, то здесь в Кремле ограничились замечанием, что эта тема была "затронута" в связи с проявленным федеральным канцлером интересом.

Другими темами разговора Меркель и Путина стали ситуации в Сирии, Ливии и Боснии и Герцеговине, указывает пресс-служба канцлера ФРГ.

Российские войска на границе с Украиной



В начале апреля ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании, выразили обеспокоенность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной.

8 апреля США обсудили эту тему на онлайн-совещании с партнерами по НАТО. При этом члены альянса "подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины".

Ранее, 4 апреля, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Евросоюз с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещениями российских военнослужащих у украинских границ. При этом глава дипломатии ЕС указал, что Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ухудшающееся здоровье Навального



Ситуация вокруг находящегося в тюрьме критика Кремля Алексея Навального, здоровье которого, судя по сообщениям его адвокатов и сторонников, заметно ухудшилось в колонии, также вызывает большое беспокойство у властей Германии и других западных стран.

7 апреля официальный представитель МИД ФРГ от имени правительства страны заявил, что Германия " однозначно ожидает" освобождения Навального, поскольку это входит в обязательства России в рамках Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.