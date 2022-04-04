Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отвергла жесткую критику в свой адрес со стороны президента Украины Владимира Зеленского за отказ принять Киев в НАТО, решение о котором было вынесено 14 лет назад. "Федеральный канцлер в отставке Ангела Меркель остается приверженной своим решениям, связанным с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - заявила представитель бывшей главы правительства в понедельник, 4 апреля, в ответ на запрос dpa.

Одновременно в заявлении указывается, что экс-канцлер всецело поддерживает немецкие и международные усилия по прекращению развязанной Россией войны в Украине, в особенности "с учетом злодеяний, о которых становится известно в Буче и других местах Украины".

Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить Бучу

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Меркель, а также экс-президента Франции Николя Саркози приехать в Бучу и "увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России". В заявлении, опубликованном на его официальном сайте, украинский лидер не упомянул Франсуа Олланда, сменившего Саркози на посту президента Франции и занимавшего эту должность с 2012 по 2017 годы и участвовавшего вместе с Меркель в переговорах по Минским соглашениям в феврале 2015 года. В dpa не уточняют, отреагировала ли Меркель на данное приглашение.

На саммите Североатлантического альянса в начале апреля 2008 года члены альянса рассматривали перспективу присоединения Украины, но затем отказались от этой идеи, сославшись на интересы России. Меркель и Саркози блокировали требования других партнеров по НАТО о скорейшем присоединении.

Массовые убийства в пригородах Киева

В последние дни были опубликованы фотографии, сделанные в Буче, в частности, фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома. Власти города заявляют, что обнаружили уже более 300 убитых мирных жителей.

Международное сообщество резко осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в совершении геноцида, лидеры многих западных государств, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявили о военных преступлениях российских войск. В свою очередь Россия отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях и провокациях.