Мэр Киева Кличко: Столица была и остается целью Путина

Спустя два года после ухода российских войск из-под Киева мэр украинской столицы Виталий Кличко видит угрозу нового наступления российской армии на город. "Киев был целью и остается целью для Путина, поскольку столица является сердцем страны", - заявил он в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 31 марта.

В то же время Кличко отметил: "Мы знаем об этом, и мы гораздо лучше подготовлены к возможным новым нападениям, чем два года назад". Мэр считает необходимым учитывать любые возможные сценарии. "Если Путин примет такое решение, то это будет кровопролитное решение", - предупредил он.