Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он "не выполняет санкции" в отношении России и позволяет российским политикам пользоваться платформой.

Владелец Twitter ответил, что люди должны сами принимать решения на этот счёт и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.

"Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно", - написал Маск, добавив, что ему сказали, "что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг". Владимир Путин таких заявлений не делал.

Илон Маск также отметил, что Twitter не будет "продвигать и ограничивать" российские правительственные аккаунты. "Заниматься цензурой только потому, что так поступают другие, - это слабый ход", - объяснил Маск свою позицию.

В апреле прошлого года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине корпорация Twitter заявила, что "не будет рекламировать или рекомендовать правительственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооружённых межгосударственных конфликтах", отметив, что под ограничения в частности подпадут аккаунты, имеющие отношение к российским властям.

Приобретая Twitter в октябре прошлого года, Маск заявлял, что хочет обеспечить большую свободу слова в социальной сети. Помимо прочего, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (тот им, впрочем, не пользуется). Ряд комментаторов и политиков критиковал Маска, отмечая, что изменения в политике модерации играют на руку дезинформаторам и кампаниям ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.

На днях The Telegraph сообщила, что социальная сеть Twitter сняла ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанные с российскими властями. Поиск по твиттеру вновь даёт ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России. ТАСС пишет, что соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт российского Минобороны.