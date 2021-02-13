Экс-председатель Европейского центрального банка Марио Драги в субботу, 13 февраля, официально принес присягу в качестве премьер-министра Италии. Церемония проходила в президентской резиденции в Риме.

После встречи с президентом страны Серджо Маттареллой Драги огласил список членов будущего правительства.

Пост министра экономики займет генеральный директор Центрального банка Италии Даниэле Франко. Ряд других должностей продолжат занимать члены предыдущего правительства. Так, во главе министерства иностранных дел по-прежнему останется Луиджи ди Майо. Свой пост сохранит и министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Министром юстиции Марио Драги назначил Марту Картабия, которая до сентября 2020 года возглавляла Конституционный суд Италии. Министерством охраны окружающей среды, в соответствии с планом нового премьера, будет руководить физик Роберто Чинголани. Таким образом Драги, как отмечает агентство AFP, хочет привлечь к управлению страной не только политиков, но и экспертов.

Ранее одна из крупнейших итальянских партий, популистское "Движение пяти звезд", согласилась присоединиться к новой коалиции, тем самым освободив путь к созданию правительства национального единства во главе с Марио Драги. Ожидается, что новый премьер принесет присягу 13 февраля. На следующую неделю в итальянском парламенте и сенате запланировано голосование о доверии новому совету министров.

Правительственный кризис в Италии

Политический кризис в Италии разразился 13 января, когда об отставке заявили два министра, которые представляют партию "Италия Вива", возглавляемую экс-премьером Маттео Ренци. Одной из причин стало несогласие Ренци с политикой тогдашнего главы правительства Джузеппе Конте, в частности по вопросу распределения средств, которые ЕС выделил на восстановление итальянской экономики, серьезно пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. В результате правительство Конте утратило большинство в сенате Италии.

19 и 20 января Конте вынесли вотум доверия в нижней палате парламента и в сенате, где за него проголосовали 156 сенаторов. Но без абсолютного большинства в сенате (161 голос) правительство не могло проводить через законодательные органы власти серьезные законопроекты. В итоге 26 января Конте подал в отставку с поста премьера.