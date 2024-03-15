Макрон: в войне в Украине безопасность всего континента поставлена на карту

Выступая с обращением, которое транслировалось в эфире телеканалов France 2 и TF1, Макрон заявил, что безопасность всего континента поставлена на карту в конфликте, который «является экзистенциальным для Европы и Франции».

«Если ситуация ухудшится, мы будем готовы сделать так, чтобы Россия никогда не победила в этой войне», — сказал Макрон, призвав союзников не вводить ограничения на помощь Киеву.

По словам Макрона, если Россия победит, «жизнь французов изменится» и «в Европе больше не будет безопасности».

«Два года назад мы сказали, что никогда не отправим танки. Мы отправили. Два года назад мы сказали, что никогда не пошлем ракеты средней дальности. Мы так и сделали», — добавил он.