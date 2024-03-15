Макрон: в войне в Украине безопасность всего континента поставлена на карту

Выступая с обращением, которое транслировалось в эфире телеканалов France 2 и TF1, Макрон заявил, что безопасность всего континента поставлена на карту в конфликте, который «является экзистенциальным для Европы и Франции».
«Если ситуация ухудшится, мы будем готовы сделать так, чтобы Россия никогда не победила в этой войне», — сказал Макрон, призвав союзников не вводить ограничения на помощь Киеву.
По словам Макрона, если Россия победит, «жизнь французов изменится» и «в Европе больше не будет безопасности».
«Два года назад мы сказали, что никогда не отправим танки. Мы отправили. Два года назад мы сказали, что никогда не пошлем ракеты средней дальности. Мы так и сделали», — добавил он.
В четверг в издании Le Monde вышла статья под заголовком «Война в Украине: метаморфоза Эммануэля Макрона из голубя в ястреба», где рассматривается изменение позиции французского лидера — от желания «не унизить Россию» до предложения направить западные войска на поддержку Киева.
В ней, в частности, сообщается (со ссылкой на источники), что французские власти рассматривали возможность отправить свои войска в Украину еще в прошлом году.
«В ближайший год мне придется отправить часть своих людей в Одессу», — цитирует издание слова Макрона, произнесенные накануне первой годовщины российского вторжения.
Позднее, летом 2023 года, возможность отправки французских военных в Украину обсуждалась на секретной встрече в Елисейском дворце, пишет Le Monde.