Макрон, Шольц и Туск на встрече в Берлине пытаются выработать единый подход к помощи Украине

Однако польский премьер Дональд Туск (он присоединился к Макрону и Шольцу в пятницу вечером), накануне заявил, что Польша , Германия и Франция должны действовать сообща, "мобилизовав [для помощи Украине] всю Европу".

После того, как правые республиканцы в Конгрессе заблокировали пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, в адрес Шольца все чаще звучат призывы увеличить объемы военной помощи Киеву.

Шольц, в свою очередь, публично высказывает куда более осторожную позицию. В частности, он исключил размещение на территории Украины немецких крылатых ракет "Таурус".

По его словам, в случае победы российских сил, безопасность в Европе будет сведена к нулю.

Макрон заявил, что ситуация в Украине угрожает безопасности французов и всех жителей Европы .

"Как выглядит настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше вооружений", — написал он в пятницу в социальных сетях.

Разногласия между Парижем и Берлином усилились в последние несколько недель, после того как канцлер Германии заявил, что для присмотра за ракетами большой дальности "Таурус" на территорию Украины придется отправить и немецких военнослужащих.

Президент Макрон также разозлил некоторых европейских партнеров, заявив, что не может полностью исключать отправку в Украину западных войск.

В большом интервью французскому телевидению в четверг вечером он уточнил, что самому ему не хотелось бы такого развития событий, однако "все подобные варианты возможны".

Подчеркнув, что целью Франции является достижение мира, он предупредил, что Россия стремится расширить своё влияние и одной Украиной не ограничится.