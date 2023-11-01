Макрон прибыл в Астану для углубления сотрудничества

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен углублять сотрудничество с Казахстаном. Это правильно выбранное стратегическое направление, которое следует дополнять и развивать, заявил он в Астане в среду, 1 ноября. В этом заключается смысл двухдневного визита в центральноазиатское государство, пояснил он на пресс-конференции.

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На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он поддержал политику Астаны, отказавшейся поддержать Москву в ее вторжении в Украину. Французский президент подчеркнул, что "ни в коем случае не недооценивает" того давления, которое может оказываться на Астану различными акторами. "Мы идем по пути дружбы. Это путь вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких бы то ни было держав и хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами в интересах вашего народа. Такая стратегия близка Франции", - цитирует слова Макрона Reuters.