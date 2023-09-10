Макрон опроверг оценку Лавровым декларации саммита G20

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно отозвался о содержании итоговой декларации. На саммите удалось найти четкие слова, которые ясно дают понять неприемлемость угроз территориальной целостности государств, в частности Украины , со стороны их соседей, подчеркнул он.

Напротив, Россия на саммите оказалась в изоляции, подчеркнул Макрон. Кроме того, встречи в формате "большой двадцатки" не являются тем местом, в котором можно ожидать дипломатического прогресса в урегулировании военного конфликта в Украине , поскольку он создан для разрешения международных экономических проблем, добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об итогах прошедшего в Индии саммита G20, касающихся общей позиции в отношении продолжающегося российского вторжения в Украину. Он не считает итоговую декларацию встречи в верхах дипломатической победой России, заяви французский президент в воскресенье, 10 сентября, по окончании саммита развитых индустриальных стран и стран с развивающихся экономикой.

В итоговой декларации индийского саммита "большой двадцатки", в отличие от аналогичного документа 2022 года, отсутствует прямая критика действий РФ, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Вместо этого участники сослались на Устав ООН и призвали воздерживаться от посягательств на территориальную целостность и независимость стран.

Киев выступил с критикой этого документа. "Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части об агрессии России против Украины "группе двадцати" нечем гордиться", - написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Он назвал очевидным, "что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию". "Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", - продолжил он, опубликовав вариант декларации с правками от Украины.

Лавров: Запад не смог "украинизировать" повестку саммита G20