Реакция Совета ЕС на арест в России оппозиционера Алексея Навального и задержания на демонстрациях 23 января удивила многих обозревателей. Конкретного обсуждения новых санкций тогда не последовало, а вместо этого верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил, что посетит Москву.



Боррель прилетит в Москву вечером в четверг, 4 февраля, и пробудет до субботы. Основной пункт его программы — переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым — запланирован на 5 февраля. Выбранное для визита время вызывало у многих вопрос о связи с делом Навального. Тем более что за пару дней до визита суд в Москве заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

Лавров пригласил Борреля уже давно — еще в июне прошлого года он объявил, что ждет своего коллегу в Москве тогда, когда это позволит эпидемическая ситуация. В Евросоюзе хотели организовать визит сразу после октябрьского заседания Совета ЕС по иностранным делам, где, среди прочего, обсуждались отношения с Россией. Но ситуация с коронавирусом помешала.

Впрочем, сейчас эпидемическая ситуация не лучше. Почему тогда Боррель едет? "Невозможно сидеть в Брюсселе бесконечно. Если есть возможность поехать, то ею надо воспользоваться. Визит все равно был запланирован. То, что случилось с Навальным, — это дополнительная причина поехать", — пояснил корреспонденту DW источник во внешнеполитических структурах ЕС. Собеседник добавляет, что Боррель планирует четко объяснить российской стороне, что для Брюсселя арест и реальный тюремный срок Навальному — неприемлемы. Глава дипломатии ЕС планирует не только говорить, но и слушать — он хочет узнать у Лаврова обоснование российскими властями такого обращения с оппозиционером.

Боррель также хочет встретиться с самим Навальным. Его офис ведет переговоры с командой российского политика, заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. "Это будет важный пункт в повестке дня визита верховного представителя в Москву", — отметил он. Впрочем, в Брюсселе по состоянию на вечер среды разрешения на встречу от российских властей так и не получили.



Жозеп Боррель хочет обсудить с российскими властями не только Навального, но и в общем свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в России. Дипломат намерен встретится и с представителями гражданского общества в РФ, однако в Брюсселе традиционно не называют фамилии, чтобы не подставить под удар собеседников Борреля.

На сайте внешнеполитической службы Евросоюза указаны и другие темы, которые ее руководитель поднимет на встрече с Лавровым. Одна из главных — это Украина. Боррель даже позвонил 2 февраля главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, чтобы проинформировать его о визите в Россию.

Good call with Foreign Minister @DmytroKuleba to inform him on my upcoming trip to #Russia, where I will convey the EU’s unchanged position in support of #Ukraine’s territorial integrity and sovereignty and call for the full implementation of the Minsk agreements.