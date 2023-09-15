Лукашенко предложил Путину "сотрудничество на троих" с КНДР

Эта встреча прошла на фоне агрессивной войны, развязанной Москвой против Украины, в ходе которой, по данным ООН, уже погибли более 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены; более 16 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, из них около 6 миллионов бежали в другие страны.

Лукашенко Путину: "Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном"

"Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на Восточном космодроме... Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих - Северная Корея, Россия", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным. Хозяин Кремля, в свою очередь, проинформировал Лукашенко о переговорах с северокорейским диктатором, отметив, что Россия и КНДР "никому не создают никаких угроз". По утверждению Путина, Россия, выстраивая отношения с КНДР, "никогда не нарушает и не собирается нарушать" каких-либо международных норм или соглашений.