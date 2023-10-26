Лондон: в обмен на боеприпасы РФ может передать КНДР военные технологии

 
Deutsche Welle
Kim Jong Unas, Vladimiras Putinas
Kim Jong Unas, Vladimiras Putinas
ФОТО: AP / Scanpix

В очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины министерство обороны Великобритании указывает на сообщения о поставках России северокорейских боеприпасов. Несмотря на официальные отрицания Москвой этой информации, почти наверняка боеприпасы из КНДР уже достигли складов с оружием на западе России, которые обеспечивают военные действия РФ против Украины, считает британская военная разведка.

"Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы поставок военной продукции (более 1000 контейнеров за последние несколько недель), она станет для России одним из важнейших иностранных поставщиков оружия наряду с Ираном и Беларусью", - отмечают в Лондоне.

В размещенном в соцсети X обзоре также указывается, что в настоящее время неясно, что именно РФ согласилась передать Пхеньяну взамен. Маловероятно также, что полный пакет уже сформирован, считает британское ведомство. Скорее всего, это была одной из основных тем обсуждения в ходе недавних визитов высокопоставленных российских чиновников в КНДР и пакет будет, вероятно включать финансовую компенсацию, иную экономическую поддержку, предоставление военных технологий и сотрудничество в других высокотехнологичных отраслях, таких как космос, предполагают британские аналитики.

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