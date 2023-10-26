Лондон: в обмен на боеприпасы РФ может передать КНДР военные технологии

"Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы поставок военной продукции (более 1000 контейнеров за последние несколько недель), она станет для России одним из важнейших иностранных поставщиков оружия наряду с Ираном и Беларусью", - отмечают в Лондоне .

В размещенном в соцсети X обзоре также указывается, что в настоящее время неясно, что именно РФ согласилась передать Пхеньяну взамен. Маловероятно также, что полный пакет уже сформирован, считает британское ведомство. Скорее всего, это была одной из основных тем обсуждения в ходе недавних визитов высокопоставленных российских чиновников в КНДР и пакет будет, вероятно включать финансовую компенсацию, иную экономическую поддержку, предоставление военных технологий и сотрудничество в других высокотехнологичных отраслях, таких как космос, предполагают британские аналитики.