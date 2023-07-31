Лондон списал танки, которые мог бы передать Киеву

Еще 75 Challenger были помещены на длительное хранение, и, по заверениям председателя парламентского комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, должны быть отправлены в Украину.

Минобороны в Лондоне планирует снизить общее количество этих машин до 148 единиц, теперь уже модернизировав остающиеся до нового стандарта — Challenger 3.

В середине 1990-х годов британские власти закупили 386 танков Challenger 2, которые были задействованы в войне в Ираке, из них 40 были утилизированы до 2010 года, напоминает газета. В рамках Стратегического обзора обороны и безопасности от 2010 года число таких машин было сокращено на 40 процентов.

По данным издания, утилизация была произведена в период с 2010 по 2014 годы и обошлась более чем в 4 млн фунтов стерлингов (4,6 млн евро) из средств налогоплательщиков.

"Отсутствие достаточного количества танков, готовых к отправке в подразделения, которые должны были бы укомплектовать их во время конфликта, было серьезной проблемой, и я думаю, что армия, скорее всего, изменит свою политику в будущем", — отметил оборонный аналитик Джастин Крамп.

Он уточнил, что причина, по которой танки были утилизированы, а не переданы на хранение, заключалась отчасти в том, что в Великобритании это считалось дорогостоящей процедурой, кроме того, предполагалось, что масштабные наземные военные действия в Европе — пережиток прошлого.

"Пересматриваем количество создаваемых Challenger 3"

В британском Минобороны в свою очередь отметили: "Мы пересматриваем количество создаваемых Challenger 3, чтобы обеспечить достаточную комплектацию британской армии для удовлетворения потребностей обороны".