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Британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов, ощутили последствия в реальной жизни, пишет The Times.
Bukayo Saka, Harry Kane'as
Bukayo Saka, Harry Kane'as
© AP / Scanpix

Лондон намерен потребовать от крупнейших технологических компаний сообщить данные пользователей, допустивших оскорбления расистского характера в адрес темнокожих футболистов сборной Англии после проигрыша команды в финальном матче Евро-2020. Об этом во вторник, 13 июля, сообщила британская газета The Times.

Как отмечает издание, британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях оскорбительные высказывания, ощутили последствия в реальной жизни. Источник газеты в правительственных кругах указал, что Лондон намерен сделать из этих случаев показательный пример. Оскорбительные комментарии, опубликованные на страницах футболистов в социальных сетях, указывает The Times, вызвали разочарование в связи с неспособностью компаний искоренить злоупотребления.

После проигрыша в финале европейского футбольного чемпионата расистским оскорблениям в интернете подверглись три темнокожих игрока "Трех львов" - Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Эта травля была решительно осуждена и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Футбольной ассоциацией Англии. В лондонской полиции заявили, что она будет расследовать случаи проявления расизма в интернете по отношению к футболистам.

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Deutsche Welle
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