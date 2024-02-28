Лондон опроверг заявление Шольца по ракетам Storm Shadow

26 февраля на встрече с журналистами немецкого информационного агентства dpa федеральный канцлер в ответ на вопрос, опасается ли он вовлечения Германии в войну в случае поставок Украине ракет TAURUS ответил: "Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно, - ответил канцлер. - Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система… В том числе и в Германии". Отличие от Великобритании и Франции Шольц объяснил так: "То, что делают другие страны, имеющие иные традиции и иные конституционные органы, это нечто, что мы таким же образом делать не можем".