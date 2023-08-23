23 августа 2023 г. 15:42

Литва поставит Украине пусковые установки NASAMS в сентябре

 
ru.DELFI.lt
NASAMS
NASAMS
ФОТО: Shutterstock

Литва поставит Украине пусковые установки системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия NASAMS в сентябре. Об этом сообщил в соцсети X президент Литвы Гитанас Науседа, который сейчас находится с визитом в Киеве.

“Сегодня в Киеве я сказал моему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва поставит в Украину пусковые установки NASAMS в следующем месяце”, - написал Науседа.

Напомним, в конце июня президент Гитанас Науседа сообщил, что Литва покупает для Украины две пусковые установки системы противовоздушной обороны NASAMS. Литва подписала соответствующий контракт на сумму почти 10 млн евро с Норвегией и компанией-производителем Kongsberg. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что установки будут полностью готовы, чтобы украинцы могли сразу интегрировать их в системы.

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