Литовские добровольцы: "Мы приехали в Украину, чтобы помочь справиться с российской агрессией"

Гинтаутас Маурицас — человек с большим военным опытом. Сейчас он работает военным инструктором во Львове: учит обращаться с оружием украинцев, записавшихся в тероборону. Наш второй собеседник говорит на условиях анонимности. Житель Каунаса воюет на стороне Украины и принимает участие в обороне Киева.

Многие иностранцы, в том числе граждане Литвы, откликнулись на призыв Владимира Зеленского вступить в Иностранный легион и помочь Украине противостоять нападению России.

Точные цифры назвать сложно, но украинские политики говорят о 20 тысячах иностранцев, готовых сражаться на стороне Украины.

Литовский инструктор: Я полностью уверен в победе Украины

Гинтаутас Маурицас имеет большой военный опыт. Он был в составе войск Специального назначения в Кабуле, проходил особую военную подготовку в немецком Хайдельберге.

Сейчас он работает с организацией ”Lukšų vyrai”, которая объединяет граждан европейских стран, которые хотят поехать в Украину, чтобы воевать на ее стороне.

Другие иностранцы, приехавшие вместе с ним в Украину, тоже имеют большой военный опыт. Все это люди из стран Балтии, Финляндии, Великобритании с минимум двухлетней военной подготовкой. Маурицас рассказывает, что среди них есть гражданин США, 20 лет прослуживший в американском спецназе.

”Наша инициатива началась две недели назад. Мы приехали в Украину, чтобы помочь этому народу справиться с российской агрессией”, — говорит он.

Никаких бюрократических сложностей с приездом в Украину у него не возникло. Он въехал в страну со стороны польской границы. Из-за транспортного хаоса, царящего на границе, добраться было не так просто. Как только добрались, сразу связались с украинскими офицерами Иностранного легиона и быстро организовали работу.

Маурицас в данный момент работает военным инструктором. Сейчас он находится во Львове, но более точное место сказать не может из соображений безопасности.

Как правило, он помогает местным жителям, записавшимся в территориальную оборону, научиться обращаться с оружием. Многие первый раз в жизни держат в руках автомат.

В основном это, конечно, молодые мужчины, студенты, но среди учеников литовского инструктора есть и женщины, и даже пенсионеры. Все люди приходят добровольно, каждый из них готов с оружием в руках защищать свою страну. Мотивация у этих людей очень высока.

Каждый день на курсах присутствует около ста человек. Желающих намного больше, но инструкторов на всех не хватает (сейчас их около 20 человек). В первой половине дня проходит обучение с оружием, учатся метать гранаты. Во второй половине проходит курсы по оказанию медицинской помощи. По словам Маурицаса, раны на войне могут быть куда более серьезными, чем в обычной жизни, поэтому все учатся, как останавливать особо обильные кровотечения.

Инструктор говорит, что главное для них — научить людей безопасно пользоваться оружием, чтобы они случайно не подстрелили гражданского человека или украинского солдата.

Также организация занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи из европейских стран. В основном это амуниция для солдат: каски, бронежилеты, бинокли, аптечки. И, разумеется, еда. Европейские добровольцы стараются доставлять еду в украинские города, которые находятся в окружении российской армии. Сам Маурицас там не был, поэтому не смог рассказать об условиях жизни в этих городах, но по словам его коллег, ситуация там драматическая.

”Я воспринимаю украинцев как своих братьев”

На вопрос о том, почему он решил помочь Украине, Маурицас отвечает: Литву и Украину связывают исторические узы.

”Когда-то мы были одним государством. Одним большим государством от Балтийского моря до Черного. Я воспринимаю украинцев как своих братьев. Если на вашего брата нападают, вы не оставите его одного. Я очень переживаю из-за того, что Россия делает с Украиной. Я помогал Украине, еще когда Россия аннексировала Крым. Но теперь, когда под угрозой само существование страны, я понял, что должен находиться здесь”.

Литовский инструктор опасается, что если Украина не сможет остановить Россию, то следующими жертвами агрессий могут стать уже другие европейские страны.

Условия жизни в их тренировочном лагере военные, все обустроено по принципу казармы. Это Маурицаса нисколько не беспокоит: к таким условиям он, как военный, давно привык. К тому же у них есть отопление, горячая вода, душ.

Чуть хуже дела обстоят с амуницией для тренировок: ее довольно мало. Но, к счастью, все иностранцы, приезжающие в Украину, привозят свою амуницию с собой, так что все необходимое у них есть.

Всех желающих чем-то помочь, он просит прислать военные вещи: каски, аптечки, другие медикаменты. Но все это не для них, а для украинских солдат. Сами иностранные добровольцы ни в чем не нуждаются.

”Русские солдаты не понимают, что они тут делают”

Маурицас говорит, что сложно дать точный прогноз, когда закончится война. Однако он полностью уверен в победе Украины.

”Первый решающий фактор, это мотивация украинцев. Она чрезвычайно высока и поможет отразить российское вторжение.

Второе — это состояние российской армии. Это еще один шок, который я испытал тут. Их снаряжение, оружие, техника просто никуда не годятся.

У солдат нет нормальной формы. Ботинки, например, должны защищать ногу солдата, а у них они склеены на скорую руку. У них просроченные сухпайки. Русские солдаты вообще не понимают, что они здесь делают”, — говорит инструктор.

Он добавляет: ”Я не могу предсказать, что будет в голове у Путина завтра. Он может бесконечно посылать новых солдат ради своих амбиций. Но сейчас мое мнение таково: если русская армия продержится еще три недели, это можно считать настоящим чудом. Но больше, чем на три недели, я думаю, они не способны”.

Доброволец из Каунаса: Уезжать из дома было трудно, в семье многие плакали

Многие иностранцы из организации, приехавшие в Украину, непосредственно принимают участие в боевых действиях. На условиях анонимности мы поговорили с одним из добровольцев, участвующих в данный момент в обороне Киева. Приводим его рассказ от первого лица.

Я приехал из Каунаса. 5 лет я проходил службу в литовской армии и теперь пришло время испытать себя на поле боя.

Не приехать в Украину я не мог. Я уверен, что если мы отдадим Путину Украину, то следующими будут наши страны. Пока у власти в России находится действующее правительство, пока у власти Путин, он не остановится и будет продолжать делать то, что он делает.

Уезжать из дома было трудно, в семье многие плакали. Но меня никто не отговаривал, все знают мой характер, мои взгляды, так что мои родственники с уважением отнеслись к моему выбору.

Я нахожусь в составе 50 бригады. Наше точное местоположение я вам сказать не могу, но мы сейчас принимаем участие в обороне Киева.

Бригада состоит полностью из иностранцев. Это люди из Литвы, Финляндии, Великобритании, других европейских стран. Очень много у нас людей из Грузии. Есть даже несколько человек из Латинской Америки.

Это вызывает определенные трудности. Люди из разных стран, у всех разная подготовка, разная школа. Из-за этого бывает сложно координировать наши действия. Но все люди профессионалы, поэтому мы стараемся найти общий знаменатель, которой устраивал бы всех и все бы все понимали.

С другой стороны такое количество людей из разных стран сильно поднимает боевой дух. Это создает ощущение правильности моего выбора, то, что такие разные люди, из разных культур объединены тем, чтобы остановить это безумство.

Еще один из минусов, которые бы я отметил, это то, какую амуницию нам выдает украинская сторона. Бронежилеты, каски, все это по качеству ниже среднего, хоть и намного лучше того, что есть у российских солдат. Но, как я говорил, люди, приехавшие сюда, это люди опытные, многие привезли все необходимое с собой. Главное, чтобы вовремя доставляли еду, а с этим проблем у нас нет.

Всем иностранцам в Легионе положена какая-то зарплата. Если говорить честно, то я даже не знаю какая. Сейчас творится полный хаос и нет времени на бюрократию, каких-то бумаг или контрактов я не подписывал. Насколько я слышал, речь идет о 400 евро в день и 800 евро, если вы непосредственно участвуете в боестолкновениях. Но насколько точны эти цифры я не знаю, могу ошибаться. Деньги для меня сейчас не главное.

Наша бригада уже принимала участие в боевых действиях. Страшно ли мне было? Да, страх это первая реакция, мне кажется, когда тебе не страшно это ненормально. Но это не парализующий страх, это совсем другое, это страх солдата. Вы думаете о своей жизни, о своем здоровье, начинаете по другому реагировать на ситуацию, ваши инстинкты обостряются. Когда боишься, начинаешь искать укрытие, думаешь, как правильно сменить позицию, начинаешь видеть откуда и куда летят пули. Это совершенно обычная вещь для солдата.

То, что меня еще по настоящему поразило, это боевой дух украинцев. Когда я сюда выезжал, я уже был уверен в победе Украины, но теперь я вообще не представляю, сколько солдат Путину надо сюда пригнать, чтобы их сломить. Все, буквально все объединились против общего врага.

Я понимаю, когда мужчины идут, чтобы защитить свою страну, но когда на улице стоят гражданские женщины с автоматами, многие из них в немолодом возрасте, это производит, мягко говоря, сильное впечатление. Эта картина выглядит настолько нереалистичной, что я сначала не мог поверить, что все они тут добровольно. Я думал, что этих женщин принуждают брать оружие. Но когда я с ними поговорил, когда я понял, что все они тут добровольно, по своей инициативе… Одним словом, это производит очень сильное впечатление. Украинский народ сейчас просто не сломить.