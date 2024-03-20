Лео Варадкар покидает пост премьер-министра Ирландии

Выступая в Дублине, Варадкар уточнил, что пост лидера Финэ Гэл он покидает с сегодняшнего дня. Он продолжит возглавлять правительство до тех пор, пока партия не изберет себе нового лидера, что, по его словам, много времени занять не должно: он считает, что в стране будет новый премьер уже после парламентских каникул, которые закончатся после Пасхи (31 марта) и в любом случае к началу партийной конференции, назначенной на 16 апреля.
У нового премьер и лидера Финэ гэл будет до года, чтобы постараться выиграть следующие выборы.
У самого Варадкара, по его словам, ни личных, ни политических планов нет
"Тщательно все взвесив и заглянув себе в душу, я считаю, что новый премьер и новый лидер партии будет в лучше, чем я, готов к тому, чтобы добиться [переизбрания правительства], обновить и усилить команду, сфокусировать наш месседж и политику, продвинуть ее реализацию. А я, после семи лет в должности, больше не ощущаю себя наилучшим человеком для такой работы", — сказал Варадкар.
Варадкар впервые возглавил и партию, и правительство в 2017 году, став самым молодым премьером в истории Ирландской Республики. Он занимал этот пост до 2020 года и затем снова стал премьером в 2022 году.
В 2015 году, незадолго до референдума о поправках к Конституции, легализующих однополые браки (поправка была успешно принята), Варадкар, занимавший тогда министерский пост в правительстве, сделал каминг-аут, став первым действующим министром в стране, не скрывающим свою сексуальную ориентацию.
В бытность Варадкара премьером Ирландия горячо поддерживала Украину в ее противостоянии российской агрессии; Варадкар сам приезжал в Киев, страна с населением чуть больше 5 миллионов человек также приняла, как он сам отметил, больше 100 тысяч украинских беженцев.
Ирландия – член Евросоюза, но не НАТО. Варадкар говорил, что Дублин ощущает растущую внешнюю угрозу, однако в альянс вступать пока не планирует.