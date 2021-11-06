Латвия вышла на первое место по смертности от Covid-19 в Европе

За последние две недели в Латвии с 18 по 31 октября уровень смертности от Covid-19 достиг 244,8 случая на миллион жителей.
За Латвией следуют Болгария с 242,7 и Румыния с 230,3 смертей на миллион жителей за предыдущие две недели.
Между тем, средний уровень смертности от диагноза Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 27,2 случая на миллион жителей.
Уровень смертности в соседних с Латвией странах также стремительно вырос. Так, в Литве уровень смертности за предыдущие две недели составил 78,4 случая, а в Эстонии — 82 случая на миллион жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый: есть повод для опасений, что ситуация в Литве ухудшится (113)
Можно ли утверждать, что в Литве достигнут самый...
Водители вильнюсского общественного транспорта разогревают обед на двигателе автобусов (65)
"Обед мы разогреваем на двигателе автобуса, больше...
Валинскас: перешагнули все черты политического поведения и уважения (48)
Бывший председатель парламента Литвы Арунас...
Любителям "Спутника": "Свежесть бывает только одна — первая"
Апологеты российского "Спутника" любят повторять...
Депутат об отговаривающих от вакцинации врачах: их должны лишать лицензии
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на...