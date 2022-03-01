Кулеба – россиянам: ваши дети, мужья, отцы сейчас сгорают в танках на украинской земле

aA
Российских солдат в Украине оставили без сухпайков, они "клянчат еду" и мародерствуют. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу, чтобы вы знали правду... Что русские солдаты, отправленные на войну с Украиной, которая должна была по замыслу ваших стратегов закончиться очень быстро, остались брошены без пайков. Они ходят по украинским домам, клянчат или силой отбирают еду, грабят супермаркеты", – сказал он.

Кулеба напомнил русским, что высшее руководство России нагло врет им по поводу вторжения в Украину. Хотя именно они заплатят наивысшую цену.

Статьи по теме:
На Киев движется 60-километровая колонна российской военной техники
"Вот такая она, братская дружба": Зеленский обвинил Россию в военном преступлении

"Все эти люди, которые врали вам в эфирах, сейчас в тепле и безопасности. Как и человек, который отдал приказ напасть на Украину. Цену за все это вранье и преступления заплатят, прежде всего, обычные россияне. Ваши дети, мужья, отцы сейчас сгорают в танках на украинской земле", – отметил министр.

Для Украины эта война — народная, сказал Кулеба: "Началась народная война украинцев против русских захватчиков".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

liga.net
Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Kristina Udrienė

Teisininkas atsako: ar gali vienas iš tėvų paskiepyti vaiką, neatsiklausęs kito nuomonės?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Sniego pilys

Vado iki gyvos galvos biografija: nuplagijuotas mokslinis darbas, uolus „stukačinimas“ KGB ir nepagarba šeimai

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022-ųjų horoskopas Žuvims: vienišiai susiras antrą pusę, o sutuoktiniai žvilgčios į šoną

Статьи по теме:

Аналитик: похоже, что Россия вскоре начнет отступать

Официальное вовлечение белорусской армии в войну в...

Посол Литвы при ЕС: вопрос членства Украины – один из основных приоритетов

Вопрос членства Украины в Европейском Союзе ( ЕС )...

Война в Украине. Ракетные удары по Харькову, 30-километровые колонны российских военных движутся в сторону Киева

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

TOP новостей

Ochtyrkos mieste žuvo 70 Ukrainos karių

Война в Украине. Ракетные удары по Харькову, 30-километровые колонны российских военных движутся в сторону Киева

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

Томас Венцлова о войне России против Украины: "Опять чума, Калигула и горе"

Литовский поэт, переводчик и публицист, профессор...

Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN...

Кулеба – россиянам: ваши дети, мужья, отцы сейчас сгорают в танках на украинской земле

Российских солдат в Украине оставили без сухпайков,...

Литовцы активно интересуются украинскими товарами: что можно найти в магазинах (17)

Литовские торговцы отмечают рост интереса покупателей...