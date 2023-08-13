Кулеба призвал Германию поставить ракеты Taurus

"Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild. "Формула простая: чем больше дальность ракет, тем меньше продолжительность войны", - добавил он. По словам министра, с помощью этих ракет Украина может "достать до российских оккупационных сил на украинской земле далеко за линией фронта, нарушить их логистику и уничтожить командные центры и склады боеприпасов".