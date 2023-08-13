13 августа 2023 г. 11:00

Кулеба призвал Германию поставить ракеты Taurus

 
Deutsche Welle
Dmytro Kuleba
Dmytro Kuleba
ФОТО: Reuters / Scanpix
"Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild. "Формула простая: чем больше дальность ракет, тем меньше продолжительность войны", - добавил он. По словам министра, с помощью этих ракет Украина может "достать до российских оккупационных сил на украинской земле далеко за линией фронта, нарушить их логистику и уничтожить командные центры и склады боеприпасов".

Опасения, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны", заверил глава МИД. "Мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Кулеба, напомнив, что ни одно из предыдущих решений Германии о поставке Украине нового вида оружия не приводило к эскалации конфликта.

"Наоборот: немецкое вооружение уже спасло немало украинских жизней", - заключил министр.

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Источник
Deutsche Welle
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