Кулеба призвал Германию поставить ракеты Taurus

Опасения, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны", заверил глава МИД. "Мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Кулеба, напомнив, что ни одно из предыдущих решений Германии о поставке Украине нового вида оружия не приводило к эскалации конфликта.
"Наоборот: немецкое вооружение уже спасло немало украинских жизней", - заключил министр.
Deutsche Welle
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