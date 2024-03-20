Кулеба: Макрон под отправкой войск имел в виду обучение ВСУ

Глава МИД добавил, что Киев никогда не просил у Запада направить в Украину военных, потому что гордится своими собственными. Однако, по его словам, украинской армии нужны средства ПВО, боеприпасы, беспилотники и дальнобойные ракеты, чтобы "уничтожить российскую логистику и командование на оккупированных территориях", а также наносить удары по территории РФ.

"Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон всего лишь имел в виду, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине , а не за ее пределами, как это происходит сейчас", - приводит слова Кулебы газета La Stampa.

Президент Франции Эмманюэль Макрон , говоря об отправке западных войск в Украину, подразумевал направление инструкторов для подготовки украинских солдат. Такое пояснение дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с иностранными журналистами в среду, 20 марта.

"Никто не хочет мира так сильно, как мы, но мы ни на кого не нападали, и у нас нет другого выбора, кроме как защищаться", - подчеркнул Кулеба.

Реакции на заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину

В конце февраля на конференции в поддержку Украины Макрон не исключил возможность отправки в Украину сухопутных войск стран-членов НАТО. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - сказал он.

Позже Макрон уточнил, что пока речи об отправке каких-либо военных в Украину не идет, а если какой-то контингент в будущем и будет отправлен, он не будет участвовать в боевых действиях.