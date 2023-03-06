Визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу в начале февраля стал чётким сигналом для его союзников: дайте нам боевые самолёты и тяжёлое вооружение и не откладывайте. "Чем скорее Украина сможет получить мощное оружие дальнего радиуса действия, тем скорее закончится эта российская агрессия, и мы вернём мир в Европу", — отметил он в совместном заявлении с президентом Франции и канцлером Германии в Париже.

Но решение предоставить тяжёлое вооружение Украине, которая не является членом НАТО и, следовательно, не защищена 5-й статьёй о коллективной обороне, коллективной обороной, закрепленной в статье 5 ее основополагающего договора, чревато потенциальными проблемами, поскольку страны оценивают военную помощь Украине с учетом опасений возможной эскалации конфликта.

Какие страны оказывают помощь?



По данным Кильского института мировой экономики, США, Великобритания, Польша и Германия потратили больше всех средств на военную поддержку Украины.

Соединённые Штаты лидируют с огромным отрывом, объём обещанной помощи с января прошлого года — 44,3 миллиарда евро.

Вашингтон поставил Киеву несколько сот стволов артиллерийских систем (включая 38 БМ HIMARS), почти полторы тысячи единиц бронетехники разного назначения (включая три десятка танков «Абрамс»), огромное количество боеприпасов, в том числе для имеющегося у Украины оружия «советских» образцов.

"Соединенные Штаты лидируют, далеко опережая всех остальных. Я думаю, что в сочетании с украинской храбростью и изобретательностью это и есть причина, по которой Украина продолжает существовать" - говорит Брэд Боуманн, директор Фонда защиты демократий (FDD)

По данным Кильского института, Великобритания является вторым по величине поставщиком военного снаряжения Украине.

Данные показывают, что за последний год Великобритания поставила Украине огромное количество ракет, оборонительных систем, бронетехники, оружия, боеприпасов и средств обучения на сумму 2,5 миллиарда евро. 14 января Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине Challenger 2 — современный западный основной боевой танк.

По данным Кильского института, Польша, граничащая с Украиной, в прошлом году пообещала выделить 2,4 миллиарда евро на военную помощь. Германия также экспортировала товаров военного назначения на сумму более 2,4 миллиарда евро.

"Я бы отметил, что поляки играют особенно похвальную роль. Очень позитивную роль играют и страны Балтии. Это неудивительно, поскольку там, на восточном фланге НАТО, они ближе всего к русскому медведю, и поэтому у них нет иллюзий относительно нашего противника", - полагает Брэд Боуманн.

Несмотря на то, что возможности Эстонии несравнимы с такими странами, как США и Великобритания, она тем не менее оказалась ведущим поставщиком гуманитарной помощи, они потратили около 1,1% своего ВВП.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что "Если Украина падёт, свобода окажется в опасности и в других частях мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, включая Эстонию".

Сообщается, что в 2022 году Польша и Эстония стремились повысить контрольный показатель расходов Североатлантического союза на оборону с 2% до 2,5% или даже 3% ВВП стран-членов.

"Он говорил это потому, что администрация Обамы отказалась предоставить оружие Украине. Почему? Да потому, что мы не хотели провоцировать Путина. Моё послание всем, кто готов слушать, заключается в том, что мы должны тратить больше времени на помощь в построении демократий, даже осаждённых, и меньше беспокоиться о том, чтобы спровоцировать авторитарных хулиганов, которые, вероятно, всё равно решатся на вторжение", - считает Брэд Боуманн.



Достаточно ли посылают члены НАТО?



США, Великобритания и Германия отправляют танки, Берлин в итоге разрешил и другим странам отправлять танки немецкого производства. Но в Киеве всё это считают недостаточным.

Украина просила Запад предоставить истребители для защиты страны от российских налётов. Во время визита в Великобританию Зеленский попросил премьер-министра Риши Сунака "дать нам крылья". Президент США Джо Байден, тем не менее, уже исключил отправку Украине истребителей F-16.

"Без сомнения, F-16 могли бы обеспечить ряд преимуществ и возможностей для Украины. Ответ, который даёт администрация Байдена, заключается в том, что сейчас это не самая срочная потребность. И я согласен с этим", говорит Брэд Боуманн.

Вместо этого Боуманн подчеркнул, что союзники по НАТО могли бы сделать гораздо больше с точки зрения выполнения своих обязательств по расходам на оборону.

"Я не рефлексирующий критик Европы, но я имею в виду, что происходят самые масштабные боевые действия в Европе со времён Второй мировой войны; нападение на европейскую столицу; в несправедливой войне убивают десятки тысяч людей, которые пытаются защитить свои дома, а вы не собираетесь выполнять свои обязательства по расходам на оборону? [...] У нас здесь нет логистики. Вот, Украина, тебе четыре танка. О, вот восемь танков. А здесь 12.... Им нужны сотни танков!"

Достаточно ли быстро прибывает оружие?



В феврале администрация Байдена пообещала отправить Киеву "бомбу малого диаметра наземного базирования" (GLSDB) — это действительно модифицированная авиабомба с ракетным двигателем. Предполагается, что она может поражать цели на дальностях до 150 км.

Однако ожидается, что это оружие поступит не раньше осени. Эксперты опасаются, что это будет слишком поздно, ведь уже весной ожидаются масштабные российские и украинские наступательные операции, которые могут определить исход войны.

"Многие страны, включая США, используют подход в стиле «обещанного три года ждут»: да, мы, мол, собираемся отправить то или это. Но во многих случаях товар, о котором идёт речь, прибудет только через четыре месяца. Если вы украинец, сражающийся на передовой, и видите, как убивают и калечат ваших товарищей, такой подход не может не раздражать. Особенно когда они понимают, что они буквально находятся на передовой борьбы за свободу", утверждает Брэд Боуманн.

Боязнь спровоцировать



В речи в Бундестаге 25 января канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия, наконец, отправит Украине 14 танков Leopard 2, а также позволит другим странам реэкспортировать их, если они пожелают это сделать.

Берлин изначально не собирался поставлять оружие, ссылаясь на опасения по поводу потенциальной эскалации конфликта. Вместо этого Германия предпочитала отправлять "несмертельное снаряжение", например каски.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 2014 году приезжал в Белый дом, чтобы попросить тогдашнего президента Барака Обаму предоставить оружие для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

В речи перед Сенатом и Палатой представителей США он сказал: «Одеяла и очки ночного видения также важны. Но нельзя выиграть войну с помощью одеял».

"Он говорил это потому, что администрация Обамы отказалась предоставить оружие Украине. Почему? Потому что мы не хотели провоцировать Путина. Итак, моё послание всем, кто готов слушать, заключается в том, что мы должны тратить больше времени на помощь в построении демократий и меньше беспокоиться о том, чтобы не спровоцировать авторитарных хулиганов, которые, вероятно, всё равно решатся на вторжение", - подчеркивает Брэд Боуманн.