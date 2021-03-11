Ранее применение одной партии AstraZeneca было приостановлено в Австрии и Эстонии. Дания, Норвегия и Исландия временно прекратили применение препарата для вакцинации населения.
Вслед за Данией также и Норвегия приостановила вакцинацию с применением препарата Astrazeneca.Национальное ведомство по делам здравоохранения объяснило решение возможными побочными действиями вакцины. "Мы ожидаем информацию, чтобы проверить, есть ли связь между вакциной и одним случаем с о свертываемостью крови", - сказал представитель ведомства.
Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение одной партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.
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