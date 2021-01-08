Коронавирус: ЕС заказал еще 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer

Евросоюз заключил с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на дополнительную закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
Благодаря новому контракту объем поставок этого препарата в ЕС фактически был увеличен в два раза. По словам фон дер Ляйен, поставка 75 млн доз должна быть осуществлена уже во втором квартале 2021 года. "Я глубоко убеждена в том, что этот европейский путь является правильным, и думаю, что впоследствии он себя оправдает", - добавила политик.
Договоренность о дополнительных поставках вакцины в ЕС была достигнута после того, как в Германии и других странах Евросоюза все чаще стала подниматься тема возможной нехватки препарата для населения. Подобная критика звучала, в частности, в адрес министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn) и Еврокомиссии в целом.
Сообщая о дополнительном заказе вакцины, фон дер Ляйен подчеркнула, что он был осуществлен после согласования с правительствами стран-членов ЕС.
Какие вакцины допущены для применения в ЕС
В конце декабря 2020 года препарат производства BioNTech/Pfizer стал первой вакциной, допущенной к применению в ЕС.
6 января одобрение для использования в ЕС получила также вакцина американского производителя Moderna. С этой компанией Еврокомиссия уже заключила контракт на поставку 160 млн доз вакцины.
В ноябре 2020 года Еврокомиссия заключила с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на поставку 200 млн доз вакцины с возможностью дополнительной закупки еще 100 млн доз. В конце ноября ЕК воспользовался это опцией и заказал вышеназванные дополнительные 100 млн доз.
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