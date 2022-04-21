Королева прилетела на вертолете в свое поместье в Норфолке из Виндзорского замка.

Ожидается, что Елизавета II остановится в коттедже на территории поместья, который особенно нравился ее покойному мужу, принцу Филиппу.

Празднование состоится в тесном кругу с членами королевской семьи. А официальные мероприятия пройдут в июне.

На почтовой марке, выпущенной ко дню рождения монарха, королева изображена с двумя пони: как известно, Елизавета II в течение всей своей жизни увлекалась лошадьми и верховой ездой.

Снимок был сделан в Виндзорском замке, где королева сейчас проводит большую часть времени. Рядом с ней - два пони фельской породы, которые появятся на предстоящем Королевском Виндзорском конном шоу.

Букингемский дворец опубликовал в своих соцсетях архивные фотографии королевы.

На этом снимке 1928 года маленькой принцессе Елизавете два года.

Happy Birthday Your Majesty! Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2. Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee - a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022

Пожелания на день рождения

В интервью американскому телевидению внук Елизаветы Второй принц Гарри предположил, что королева, возможно, не придает большого значения этой дате, считая, что "после определенного возраста дни рождения надоедают".

Она проведет время в Вуд-Фарм, коттедже, который бывшая сотрудница королевского хозяйства Тереза Томпсон назвала "маленьким и уютным". Это место стойко ассоциируется с принцем Филиппом, умершим чуть больше года назад.

В начале этого года королева отмечала в Сандрингеме очередную годовщину своего восшествия на престол в 1952 году.

Елизавета II родилась в 1926 году не в королевской резиденции, а в лондонском таунхаусе на Брутон-стрит, где сначала жила с отцом и матерью, ставшими королем Георгом VI и королевой Елизаветой.

С днем рождения королеву уже поздравили премьер-министр Борис Джонсон и лидер лейбористов сэр Кир Стармер.

В последние месяцы у королевы были проблемы с передвижением, и ей пришлось пропустить ряд мероприятий, в том числе пасхальные церковные службы.

В этом году она появилась на публике лишь однажды - на службе в память принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве.

96-летие королевы - еще один рекорд для британских монархов. В этом году она стала первым монархом, отметившим 70-летний платиновый юбилей на престоле.

За Елизаветой II следуют королева Виктория и Георг III, которые дожили до 81 года и были единственными британскими монархами, чей возраст перевалил 80 лет.

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, королева - одна из примерно 124 тысяч человек в возрастной группе от 95 до 99 лет, почти три четверти из которых составляют женщины.