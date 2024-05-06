Конгрессмен: США придется вмешаться при поражении Украины

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что США должны продолжать поддерживать Украину, в том числе потому, что в случае ее поражения им придется непосредственно вмешиваться в конфликт. "Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис в интервью американскому телеканалу CBS в воскресенье 5 мая.