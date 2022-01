Компенсации за сбитый "Боинг" МАУ: группа стран прекратила переговоры с Ираном

"Несмотря на все наши усилия за последние два года и многочисленные попытки урегулировать этот вопрос путем переговоров, международная группа пришла к выводу, что дальнейшие попытки обсуждать компенсации за сбитый самолет, выполнявший рейс PS752, на данный момент бесполезны", — сказано в документе.

Теперь министры четырех стран, входящих в Международную группу по координации помощи жертвам рейса PS752, "сосредоточатся на последующих мерах, которые необходимо принять для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права". О каких именно мерах идет речь, в заявлении не уточняется.

Statement from International Coordination and Response Group for the victims of Flight PS752 marking one year since the tragic downing of Flight PS752 https://t.co/DQN9x4Kl4q pic.twitter.com/28MOWOZiP3