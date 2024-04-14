Командование ВСУ: армия России хочет захватить Часов Яр к 9 мая

Слова Сырского приводятся в сообщении Генштаба ВСУ в фейсбуке. Командующий отметил, что российская армия "сосредотачивает усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец – Донбасс, овладения населенным пунктом Часов Яр, создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации".

Как подчеркнул Александр Сырский, украинские бригады "буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага". По словам генерал-полковника, отдельные группы россиян вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами дронов и огнем артиллерии.