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С территории осажденного российскими силами завода "Азовсталь" в Мариуполе в субботу вечером были выведены 20 женщин и детей, сообщил в видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.
Metalurgijos įmonė "Azovstal“, Mariupolis
Metalurgijos įmonė "Azovstal“, Mariupolis
© Reuters / Scanpix

"Мы надеемся, что эти люди поедут в условленном направлении, а именно в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию", - сказал Паламарь.

По словам капитана Паламаря, с 11 часов в районе "Азовстали" действует "режим тишины", то есть прекращение огня, и обороняющиеся на территории завода украинские бойцы смогли вызволить этих 20 женщин и детей из-под завалов и отправить на эвакуацию.

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Паламарь выразил надежду, что в итоге с "Азовстали" удастся эвакуировать всех гражданских, а также призвал организовать вывоз не только гражданских, но и многочисленных раненых бойцов.

На этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, и после этой встречи российская сторона объявила, что Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в организации вывоза гражданских лиц из Мариуполя.

Участвуют ли они уже в организации эвакуации, пока доподлинно не известно.

Ранее в субботу российское агентство РИА Новости сообщило, что с территории "Азовстали" вышли 25 гражданских: 19 взрослых и шесть детей.

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