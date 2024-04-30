2024.04.30 16:45

Колумбийский университет начал отстранять от занятий пропалестинских активистов

 
"Голос Америки"
ФОТО: AFP/Scanpix
Колумбийский университет начал отстранять от занятий пропалестинских активистов, которые отказались разобрать палаточный лагерь на территории университетского кампуса в Нью-Йорке.

Ранее университет, входящий в престижную Лигу плюща, объявил о тупике в переговорах, направленных на прекращение поляризующей акции протеста.

Президент университета Немат Миноуш Шафик заявила, что несколько дней переговоров между студенческими организаторами и академическим руководством не убедили демонстрантов убрать десятки палаток, установленных для выражения несогласия с войной Израиля в секторе Газа.

Колумбийский университет стал одним из центров протестов на американских кампусах, связанных с событиями в секторе Газа.

Университет пошел на жесткие меры против активистов, в то время как полиция Техасского университета арестовала десятки студентов на пропалестинском митинге, против которых был применен перцовый спрей.

В понедельник Колумбийский университет разослал письмо, в котором потребовал от студентов покинуть лагерь к 14:00 по местному времени и подписать форму с обещанием соблюдать университетские правила. В противном случае они могут быть отстранены от занятий и не смогут закончить семестр.

«Лагерь создал неблагоприятную атмосферу для многих наших еврейских студентов и преподавателей, а шум мешает преподаванию, обучению и подготовке к экзаменам», – заявил пресс-секретарь университета Бен Чанг на брифинге в понедельник.

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"Голос Америки"
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