Владимир Путин:

"Главные цели спецоперации (так российские официальные лица называют войну в Украине — прим. Delfi) остаются неизменными — освобождение всей территории Донбасса, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично"

"Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу, поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей"

"Запад перешел всякую грань, безответственные политики говорят о поставках наступательного вооружения на Украину, техникой наносятся удары по России"

"При угрозе территориальной целостности страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, это не блеф"

"Те кто ведет ядерный шантаж против РФ, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону"

Сергей Шойгу:



"Мы воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом"

"Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых"

"Российские потери — 5 937 погибших. Почти 90% раненных в ходе спецоперации вернулись в строй" (в предыдущий раз российская сторона сообщала о потерях в конце марта: 1351 российский погибший, 3825 раненых — прим. Delfi)

"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения — она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация"

Цитаты по Telegram-каналам государственного информагентства РИА "Новости" и издания "Медуза".