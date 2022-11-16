Китай призывает все страны сохранять спокойствие

"В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации", – заявила журналистам на брифинге представитель китайского МИДа Мао Нин.

С похожими призывами ранее выступили и другие страны, входящие в Совет Безопасности ООН. В частности, Франция призвала "крайне осторожно" делать выводы о происхождении упавшей в Польше ракеты.

Президент США Джо Байден назвал маловероятной версию о том, что ракета была выпущена российскими войсками. Лондон никаких официальных заявлений пока не делал, но в канцелярии премьера Риши Сунака дал понять, что согласны с Вашингтоном.

Свою позицию по поводу трагического инцидента в Польше высказали и некоторые другие страны. В частности, президент Эстонии Алар Карис сказал Би-би-си, что в Таллинне произошедшее считает "единичным случаем", но войну в любом случае необходимо остановить как можно скорее.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что необходимо для начала помочь Польше в расследовании, выяснить все возможные подробности инцидента, а уже потом "действовать соответствующим образом".