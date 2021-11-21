Китай из-за Тайваня понизил уровень дипотношений с Литвой

В связи с открытием в Вильнюсе официального представительства Тайваня Китай принял решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах. "Мы призываем литовскую сторону немедленно исправить свою ошибку и не недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Китая в воскресенье, 21 ноября.

В Пекине подчеркнули, что, дав согласие на открытие представительства Тайваня, Вильнюс нарушил взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, что является подрывом суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубым вмешательством в его внутренние дела. "В мире есть только один Китай, а правительство КНР является единственным законным правительством Китая, принцип "одного Китая", в свою очередь, является всеобщим консенсусом международного сообщества и повсеместно признанной нормой международных отношений, а также политической основой развития двухсторонних отношений Китая и Литвы", - указывается в документе.

Представительство Тайваня в Литве открылось в Вильнюсе 18 ноября. В августе Китай, после того, как власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране, отозвал посла и задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий. В ответ МИД балтийской страны отозвал для консультаций своего посла в Китае.

Статус Тайваня

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией, являющейся "неотъемлемой частью китайской территории". Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов.

Опасаясь репрессий со стороны КНР, Тайвань обычно называет свои де-факто посольства за рубежом "представительством Тайбэя", напоминает агентство AFP. И наоборот, например, дипломатическое представительство Германии в столице Тайваня Тайбэе официально также не является посольством, а называется "Немецким институтом".

В то же время в Вильнюсе это представительство носит название "Представительский офис Тайваня в Литве", что подчеркивает претензию острова на независимость от материкового Китая, отмечает агентство AFP.

После десятилетий давления со стороны Пекина лишь немногие страны по-прежнему официально признают Тайвань государством.