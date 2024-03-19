Кейт Миддлтон впервые с Рождества видели на публике

Видеокадры были сняты очевидцем в минувшие выходные, когда Кейт вместе с мужем посетила фермерский магазин недалеко от Виндзорского замка, пишет Sun.

В начале года принцесса Уэльская перенесла операцию в брюшной полости (ее детали не раскрывались) и отказалась от всех публичных мероприятий до полного восстановления.

Ожидается, что она вернется к своим обязанностям после Пасхи по григорианскому календарю (в этом году отмечается 31 марта).

Столь длительное отсутствие на публике породило множество конспирологических теорий, и еще больше их подстегнули события, связанные с публикацией ее официальной фотографии 10 марта. Ведущие агентства вскоре отозвали снимок, обнаружив в нем признаки цифровой манипуляции.

На следующий день Кэтрин извинилась за возникшее недоразумение, объяснив его собственными экспериментами в качестве начинающего фотографа.