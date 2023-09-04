Кая Каллас: у моего мужа нет бизнеса в России

На вопрос члена комиссии, можно ли увидеть кредитный договор на 350 000 евро, Каллас сказала, что крупные инвестиции обычно обсуждаются. „Обязана ли я подчиниться и показать бумаги?“ – спросила Каллас в ответ. Она добавила, что скоро им потребуются выписки с банковских счетов, а это значит, что даже о перемещениях детей станет известно. „Конечно, сумма большая. Для меня вопрос в том, верну ли я свои деньги. Верну“, - сказала Каллас, подчеркнув еще раз, что ее супруг - наиболее честный и обязательный человек, которого она знает.

Каллас подчеркнула, что с ее сбережениями все прозрачно, и скрывать ей нечего. Она заметила, что давно работает, и дела у нее шли хорошо еще в бытность адвокатом. „Я была хорошим адвокатом и неплохо зарабатывала, - отметила она, пояснив, что в политику пришла не ради денег. - Я хотела что-то сделать для Эстонии. Я значительно потеряла в доходах, сменив сферу деятельности“.

Каллас утверждает, что компания с участием ее мужа просто помогала крупному собственнику. По ее словам, это нельзя считать российским бизнесом. „У моего мужа нет бизнеса в России. До войны у них был небольшой объем перевозок. Они прекратились через месяц после начала войны. Это перевозки товаров между двумя заводами крупного собственника. Я это знаю. Но меня это не касается. Я давала деньги Novaria Consult, а не этим бизнесменам“.

„Я могу сказать то, что сказали мне. Я могу быть посредником. Могу ли я взять на себя ответственность? Нет“, — заявила Каллас.

Она добавила, что у нее полно дел и она не успевает заниматься еще и делами мужа.

Также спросили, были ли у Каллас фирмы, которые приносили доход и давали кредиты Novaria Consult. „Нет“, - ответила Каллас и сообщила, что является партнером адвокатских бюро, но кредитов они точно не давали.