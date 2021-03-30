aA
Предполагается, что первая партия из 300 тыс. доз поступит в страну уже в апреле. В мае Австрия получит еще 500 тыс., а в начале июня — оставшиеся дозы, пишет РБК.
Канцлер Австрии заявил о планах купить у России 1 млн доз "Спутника V"
© Reuters / Scanpix

Вена собирается закупить у Москвы 1 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

"С вакцинами не должно быть геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята", — пояснил он (цитата по ОЕ24).

Статьи по теме:
Le Monde: в Евросоюзе возник раскол из-за поставок "Спутника V"  (6)
Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины "Спутник V"  (15)

Политик сообщил, что с февраля Австрия находилась в тесном контакте с Россией и вела переговоры о поставках. "Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, возможно более раннее возвращение к нормальной жизни и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", — заключил канцлер.

Президент России Владимир Путин созвонился с Курцем для обсуждения поставок 26 февраля. В тот же день Вена установила контакт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается производством и распространением "Спутника V". 5 марта у канцлера прошла встреча с генеральным директором фонда Кириллом Дмитриевым. Также между ними состоялось несколько телефонных переговоров.

Предполагается, что Австрия закупит у России 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. человек. Первая поставка, как ожидается, должна произойти в апреле. Она будет включать 300 тыс. доз. Еще 500 тыс. должны поступить в мае, а последняя партия, как ожидается, придет в начале июня. Как отмечает ОЕ24, между странами уже подписано соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

Вакцинация против ковида в ЕС — в чем проблема и при чем тут "Спутник" (35)

Кампания прививок от Covid-19 в Евросоюзе идет под...

TOP новостей

Профессор об ограничениях: не надо думать, что среднестатистический литовец глупее члена правительства (113)

Правительство Литвы 26 марта на время праздника...

Премьер-министр Литвы: после Пасхи запрет на мобильность снимут (59)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

M.A.M.A. metų koncertinis atlikėjas: Vidas Bareikis Prof. habil. dr. Vytautas Usonis

Правительству Литвы предлагают думать о послаблениях: пора учиться жить с вирусом (64)

Из-за возможных нарушений во время съемок популярной...

История семьи: последние дни пожилая женщина провела в одиночестве (17)

Еще одна печальная карантинная история – внучка...

Ждут нелегкие выходные: на дорогах будут патрулировать усиленные наряды полиции (15)

Литовская полиция готовится к пасхальным выходным. В...