Канада начала расследование гибели батискафа "Титан"

Представители Агентства по безопасности на транспорте Канады (TSB) в этот день поднялись на борт судна Polar Price, которое доставило "Титан" к месту погружения в Атлантическом океане, и с которого с экипажем поддерживалась связь до момента аварии. "Наша задача - выяснить, что произошло и почему, а также понять, что необходимо изменить, чтобы снизить вероятность таких происшествий в будущем", - заявила глава TSB Кэти Фокс. Расследование, по ее словам, может продлиться от полутора до двух лет. TSB не имеет права предъявлять обвинения и определять административную или уголовную ответственность.