В субботу, 22 октября, в столице Латвии завершается двухдневная Рижская конференция. На этом ежегодном форуме западные политики и эксперты обсуждают внешнюю политику и международную безопасность. Во второй день конференции участники представили себе, какой будет Россия без Путина, и как выстраивать с ней отношения после войны. DW - об итогах завершающего дня форума.

"Происходит отложенный распад СССР"

"Мучительный распад империи" - так назвал происходящее сейчас с Россией бывший профессор ВШЭ в Москве, а теперь профессор Свободного университета в Риге Сергей Медведев, на сессии "Останется ли Россия за железным занавесом?". Историк считает, что мир наблюдает распад не только путинской, советской или Российской империи, но "550-летней Московии - империи, которая появилась после монголо-татарского ига". "После 1991 года мы удивлялись, насколько бескровно распался СССР, - продолжил Медведев. - Сейчас мы столкнулись с отложенным распадом СССР 1991 года. То, что не случилось тогда, происходит сейчас".

Медведев предложил аудитории с исторической точки зрения взглянуть на развязанную Путиным войну против Украины. "Запад столкнулся с экзистенциальным вызовом исторического масштаба. Это тот же вызов, который поставил перед миром "третий рейх". Историк призвал западные страны по примеру того, как в 1945 году была побеждена нацистская Германия, одержать победу над Россией - единственной, по его мнению, империей, которая пережила 20 век.

"Мы не хотим разрушения России"

Но что будет дальше? Как после войны и после Путина выстраивать отношения с Россией? Об этом участники конференции дискутировали на протяжении двух дней. Так, в первый день глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал три условия для послевоенной нормализации отношений с Россией - персональная ответственность военных преступников, репарации и "депутинизация". Предостерег от применения к России и ее гражданам коллективной ответственности и экс-премьер Швеции Карл Бильдт. В ходе второго дня конференции Сергей Медведев предложил свой, более широкий, список процессов, которые должна пройти будущая Россия. Среди основных из них: "депутинизация", демилитаризация, денуклеаризация, деимпериализация и другие.

Выступление Медведева вызвало оживленную дискуссию и замечания других участников. К осторожности в вопросе о будущем России после ее вероятного поражения в войне призвала старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Кадри Лийк.

"На Западе некоторые радостно обсуждают коллапс России, ее денуклеаризацию - как будто мы собираемся пойти и провести ее. Очевидно, это не так, - возразила Лийк. - Путин пытается представить эту войну, как войну против России, на уничтожение, и у него это получается. Для населения и элит надо нам надо проговорить, что разрушение России - не то, чего мы добиваемся".

Кадри Лийк, по ее словам, до вторжения России в Украину 24 февраля считала, что созданная Путиным система переживет его. После начала полномасштабной войны исследовательница уверена, что "путинизм" уйдет вместе с нынешним президентом РФ. Она призвала обратить внимание на "модель смерти Сталина", после которой в СССР началась борьба за власть. "Эта система уйдет и будет заменена чем-то другим, необязательно хорошим для нас", - заявила Лийк и предположила, что гиперперсонализированная система в России сменится коллективным принятием решений.

Не только отражать атаки России, но и наказывать их

А пока Россия, по выражению Лийк, находится под руководством одержимого Украиной Путина, западные политики и эксперты думают над тем, как защитить от агрессии свои страны. Прежде всего, их волнуют гибридные угрозы - кибератаки на критическую инфраструктуру, дезинформация, продвижение повестки Кремля.

В странах Балтии на гибридные угрозы со стороны России уже давно обратили внимание, рассказала в ходе сессии "Гибридность гибридных угроз" старший аналитик Европейского центра по противодействию гибридным угрозам Виктория Рузинайте. По ее словам, уже несколько лет в стратегиях национальной безопасности балтийских государств отмечена важность защиты информационного пространства от враждебного иностранного влияния и повышения устойчивости граждан к такому влиянию. Успех проделанной работы, по ее словам, отразился в том, как спокойно в Латвии проходит кампания по сносу советских памятников.

Западу пора перейти от простого отражения российских кибератак к наказанию за такие атаки, считает зампомощника генерального секретаря НАТО по новым угрозам безопасности Джеймс Аппатурай. "Это не значит, что должен работать принцип око за око, - отметил он. - Есть норма о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Если Россия их проводит, она нарушает норму. Если мы отвечаем тем же, то норм больше не существует".