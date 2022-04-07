Как убивали людей в Буче. Подробная реконструкция событий и разбор "версий" кремлевской пропаганды

Президент Украины Владимир Зеленский назвал происходившее там геноцидом, президент США Джо Байден — военными преступлениями. Москва предложила несколько противоречивых версий случившегося, ни одна из которых не признает, что ответственность за массовые убийства лежит на российских военных. ”Медуза” собрала и проанализировала все имеющиеся данные о событиях в Буче.

Сначала самый главный (и страшный) вопрос: мирных людей в Буче действительно убили российские военные? Это уже точно?

Можно с большой уверенностью сказать, что десятки мирных жителей Бучи погибли в то время, когда город находился в руках российской армии, а также сил российских МВД и ФСБ.

Обстоятельства смерти этих людей разные. Одни погибли в результате стрельбы на поражение, которую российские военные открыли, когда гражданские приблизились к их колонне. Другие — в результате бессудных казней после задержания. В значительном количестве случаев точные обстоятельства смерти определить пока нельзя (в частности, несколько тел были сожжены).

Жителей убивали в разное время и в разных местах, хотя большая часть тел найдена на Яблонской улице — ближайшей к мосту через реку Буча, за которой находится город Ирпень (за этот населенный пункт весь март 2022 года шли тяжелые бои, а Буча оказалась ближайшим тылом российской группировки).

Нет никаких свидетельств того, что во второй половине марта мирные жители в Буче (чьи тела обнаружили на улицах) гибли в результате именно боевых действий. События в Киевской области полностью разрушают одно из главных пропагандистских клише Кремля, согласно которому российская армия якобы воюет только против вооруженных людей и уничтожает только военные цели.

Этот текст состоит из двух частей. В первой Медуза подробно реконструирует, что происходило в Буче в последних числах февраля и в марте. А во второй — разбирает, как российская пропаганда пытается создать альтернативную (но неубедительную) картину реальности.

ЧАСТЬ 1

Что происходило в Буче во время российской оккупации

Какую роль Буча играла в боевых действиях?

Город оказался на линии фронта с первого же дня войны: к северу от него находятся поселок Гостомель и аэропорт Антонов, куда российская армия утром 24 февраля высадила вертолетный десант. В конце февраля десант соединился с основными российскими силами, подошедшими со стороны Беларуси.

Российский спецназ появился на улицах Бучи еще 25 февраля. Тогда же, вероятно, в городе появились и первые жертвы: под огонь попали гражданские автомобили. В Буче вели огонь неуправляемыми ракетами российские вертолеты. Однако тогда населенный пункт не был захвачен.

Новую (неудачную) попытку зайти в город и продвинуться дальше на Ирпень российские войска предприняли в самом конце февраля и в начале марта. На Вокзальной улице в центре Бучи была сожжена колонна российского десанта. При этом в Ирпень российские десантники все же вошли в первых числах марта, но саму Бучу полностью они не контролировали.

5 марта в город со стороны поселка Ворзель через район стекольного завода (известен как Стеколка) зашли крупные российские силы. Они создали основную базу на самом заводе и в районе Яблонской улицы, ближайшей к реке Буча (отделяет город от Ирпеня).

С тех пор состав сил, базировавшихся в Буче, неоднократно менялся. Туда (равно как и во все городки к северо-западу от Киева) были введены силы Росгвардии.

Эпицентр боев во второй половине марта сместился на юг, в сторону трассы Киев — Житомир; однако бои продолжались и в Ирпене. Буча стала транзитным пунктом и тыловой базой для войск, наступающих в районе трассы и ведущих бои в Ирпене. Через Бучу российские войска постоянно подтягивали подкрепления в Ирпень. Туда же по ”зеленым коридорам” и самостоятельно (на свой страх и риск) уходили жители города. Как рассказала ”Медузе” депутат городского совета и доброволец украинской территориальной обороны Катерина Украинцева, жителям разрешили выходить на улицу только 8 марта, после чего многие смогли покинуть Бучу.

Из-за чего гибли жители Бучи?

По словам Украинцевой, сама она не видела расстрелов мирных жителей. При этом, по ее утверждению, люди в Буче гибли также в результате беспорядочной стрельбы по автомобилям и пешеходам, а также из-за перестрелок во время прохода российских войск через город. Гражданские в основном прятались в подвалах, но были вынуждены покидать их, чтобы добыть воду, получить гуманитарную помощь и приготовить еду. Очень много людей, говорит депутат, пропало в самом начале оккупации. Сама Украинцева уехала из Бучи 11 марта, но продолжала поддерживать связь с оставшимися в городе людьми.

Активных боевых действий в Буче после захвата города не велось; судя по состоянию домов (нет массовых разрушений), артиллерийские перестрелки тут были не частым явлением. Об этом свидетельствует спутниковая карта пожаров FIRMS от NASA: в городе зафиксировано множество возгораний в конце февраля, когда туда заходили российские войска и стреляла украинская артиллерия; а с 5 марта и до конца месяца в Буче зарегистрировано менее 10 крупных пожаров, тогда как в соседнем Ирпене — много десятков. Из этого можно сделать вывод, что жители города во второй половине марта гибли не в результате боевых действий.

Состав российских сил в городе много раз менялся, рассказала ”Медузе” Украинцева: там присутствовали как десантники и части сухопутных сил, так и спецназ и Росгвардия. По показаниям жителей, оставшихся в Буче, во второй половине марта после очередной ротации российских войск отношение к гражданским резко ухудшилось (особенно в районе расположения войск на Яблонской улице).

Сколько людей убили?

Точное число погибших в городе в конце февраля и в марте неизвестно. Погибших с 9 марта начали хоронить в братской могиле на кладбище в центре города (сначала в захоронении было 67 тел). В могиле, вырытой под руководством главного врача местного стационара Антона Довгопола на территории храма Андрея Первозванного, хоронили все тела, что за дни войны скопились в бучанском морге, — и горожан, умерших от естественных причин, и тех, кто погиб от ранений. Всего в марте в Буче захоронили 340 тел, сообщила ритуальная служба города. Помимо братской могилы, в которой похоронены несколько сотен человек, есть также многочисленные неучтенные захоронения во дворах жилых домов.

Всего на улицах Бучи найдено не менее 30 тел мирных жителей. На Яблонской улице обнаружили 21 тело. Пять или шесть обгоревших тел (возможно, женских и детских) — на соседней Старояблонской улице. Рядом, во дворе дома на улице Ивана Франко — еще три тела.

В противоположной части города — в подвале детского лагеря ”Лучистый” (как считают украинские власти, там располагался штаб одного из российских подразделений) — нашли тела шести связанных и расстрелянных мужчин.

При этом даже у жителей Бучи во время российской оккупации не было полной картины происходящего — просто потому, что они не могли объехать весь город. В частности, по словам Катерины Украинцевой, Яблонская улица, где произошло особенно много убийств, оказалась изолированной от остального города. Там стояла российская военная техника; ”с этой улицы бомбили Ирпень”, на ней располагались российские блокпосты, говорит Украинцева. ”Оттуда даже людей на эвакуацию не пускали, — отмечает депутат. — Это улица, которая ближе к Ирпеню. А вся остальная Буча — они вообще по другую сторону. А эвакуироваться через Ирпень российские блокпосты не пускали. И то, что происходит на самой улице, могли увидеть только люди, которые непосредственно там проживали, — а им же даже из подвалов не разрешали выходить”. Слова Украинцевой подтверждают жители, остававшиеся в городе.

Когда именно начались убийства на Яблонской, не вполне ясно. Жительница Бучи по имени Наталья Мельничук эвакуировалась из города 8 марта. Гуманитарный коридор тогда был объявлен, но так и не заработал, вспоминает Мельничук. ”Мы выбирались сами через российские блокпосты на улице Яблонской, пошли своими силами на Ирпень, — вспоминает Наталья. — Мы шли от нашего дома вдоль третьей школы — шли через мертвых людей, проходили через все эти мертвые тела. Там уже расстрелянный велосипедист был. Вышли на перекресток Яблонской и Вокзальной. А они [россияне] просто стояли на блокпостах и смеялись”.

10 марта из Бучи сумел уйти знакомый Украинцевой по имени Виталий. ”И когда он эвакуировался, этих тел еще не было, — говорит Украинцева. — У него дом расположен таким образом, что один из отрезков Яблонской, где потом появились тела, видно [из окна] как на ладони. Отрезок Яблонской [вплоть] до улицы Вокзальной. То есть они должны были появиться в отрезке с 10-го по 31-е число”.

Как убивали жителей?

Все погибшие, попавшие на фото и видео, были в гражданской одежде. Многие — со связанными руками. Найдены также тела женщин. Есть два видео, на которых, возможно, запечатлены сами убийства.

На одном — вероятно, снятом камерой мобильного телефона с большого расстояния — видно, как (предположительно) военные находятся рядом с человеком, стоящим на коленях. Через какое-то время человек падает. Время и точные обстоятельства съемки неизвестны; человек, опубликовавший видео, утверждает, что оно сделано 25 марта; подтвердить это независимым образом пока не удалось. Зато место определить получилось: оно точно совпадает с тем, где были найдены тела убитых (в том числе со связанными руками) на Яблонской улице в Буче.

Второе видео — съемка с дрона (вероятно, украинского). На нем человек на велосипеде передвигается по Вокзальной улице в Буче. На параллельной (Водопроводной) и перпендикулярной (Яблонской) улицах стоит колонна боевых машин десанта. В тот момент, когда велосипедист поворачивает на Яблонскую, со стороны одной из боевых машин появляется дым, похожий на последствия выстрела. Тело человека с велосипедом найдено в апреле на пересечении Вокзальной и Яблонской улиц.

Но главный источник информации о событиях в Буче — это рассказы ее жителей. ”Медузе” удалось поговорить с несколькими из них.

Российские военные и спецслужбы искали и задерживали в Буче предполагаемых диверсантов и артиллерийских наводчиков, а также ветеранов войны в Донбассе в 2014–2015 годах. Предположительно, у российских спецслужб был список бывших военных, рассказала ”Медузе” Катерина Украинцева: ”Кто-то слил [российской армии] базу ветеранов АТО и их семей. <…> Появились люди, которые добровольно показывали, где искать военных и их семьи, [а также] просто патриотов. У нас семья есть: парень был сыном погибшего ветерана АТО. Нашли сына и расстреляли”.

По словам Украинцевой, в телефонах при поквартирных обысках проверяли список контактов, сообщения, звонки. Одного из жителей улицы Выговского убили потому, что нашли у него дома оружие, рассказал Украинцевой родственник погибшего.

”Нас поставили на колени и начали шмонать, — рассказал изданию „Вот так” житель Бучи Вячеслав Козловский. — У меня были с собой деньги, часы. Все забрали, как и у остальных, то есть просто ограбили. Кого-то из людей они знали, проверяли документы и, если человек участвовал в АТО или был записан в теробороне, сразу расстреливали. Проверяли и татуировки, „нациков” искали. На самом деле расстреливали даже тех, у кого был официальный герб Украины”.

Муж Натальи Мельничук Александр жил на Тарасовской улице и перестал выходить на связь 16 марта. Точных сведений о его гибели у Натальи пока нет. Но, возможно, российские военные убили его из-за того, что во время поквартирного обхода нашли работающий телефон. ”Соседи мужа мне сообщили о том, что у Саши, когда он находился дома, отобрали телефон, — говорит „Медузе” Наталья. — Его расстреляли и похоронили во дворе”.

Руслан, муж Аллы Нечипоренко, погиб 17 марта. В дни, когда город полностью заняли российские войска, он продолжал выходить из дома. ”На нем ответственность лежала: он мог выехать за территорию нашего дома, навестить родителей, завезти какие-то продукты, — вспоминает Алла. — В соседнем доме остались пенсионеры — и к ним заходил: помогал обустроить мангал, делился продуктами”.

”Мы знали, где у русских блокпосты, то есть до какой границы можно доходить и куда дальше идти уже не стоит, — рассказывает Алла. — Но 17 марта появилась информация, что в помещении бучанского горсовета дают гуманитарную помощь и поэтому будет „зеленый коридор”. И что кроме продуктов питания там должны быть лекарства. И муж решил съездить, потому что ему нужно было что-то от давления — а еще бензин для генератора, от которого мы заряжали телефоны”.

Одет муж был ”соответствующим образом”, вспоминает Алла: белая лента на рукаве, на велосипеде и на рюкзаке — российские военные требовали от мирных жителей обозначать свой статус ”гражданского” с помощью таких повязок. ”У сына [Юры] тоже была белая лента повязана, — говорит Алла. — Муж с сыном решили прямо на велосипедах съездить”. Дальнейшее она знает со слов сына.

Стоило Руслану и Юрию немного отъехать от дома и добраться до Тарасовской улицы (неподалеку от супермаркета ”АТБ”), как навстречу им вышел российский военный. ”Ребенок говорит, что лицо у него было закрыто балаклавой, на шевроне написано „Россия”, а на голове — наушники, — пересказывает Алла рассказ сына Юрия, который, в отличие от отца, смог остаться в живых после этой встречи. — Только глаза было видно и частичку носа”.

Военный приказал Руслану и Юрию остановиться. ”Они сошли с велосипедов, подняли руки, объяснили, что идут за гуманитарной помощью и угрозы никакой не несут, — рассказывает Алла. — Как я поняла со слов сына, муж стал поворачиваться — чуть-чуть так, вполоборота — назад, чтобы проверить, где ребенок. И в этот момент [остановивший их] военный начал стрелять. Юра говорил, что „папа только успел ахнуть” — и упал лицом к ребенку. „Глаза были у папы открыты, папа уже не двигался”, вот. Следующие выстрелы — в ребенка. Два. Пятый выстрел был направлен Юре в голову, но он уже падал — и пуля прошлась по ткани капюшона. Последний выстрел — шестой — был в голову мужа, уже в тело” (Юра получил ранение руки).

Последние выстрелы Юра пережидал, лежа на земле. ”А когда понял, что военнослужащего уже нет, подорвался и побежал”, — пересказывает его слова Алла. Почему вместо гуманитарного коридора муж с сыном наткнулись на новый блокпост, собеседница ”Медузы” может только предполагать. ”Накануне [17 марта] были потери российских войск — при наступлении к Ирпеню, — и мои родители [из окон] даже видели, как избитые русские возвращались: было много раненых. И тогда же они стали менять места дислокации. И так вышло, что начали ближе к нашему жилью приходить”.

19 марта Алла с сыном смогла эвакуироваться из города. До начала апреля, когда украинские власти и международные СМИ опубликовали фото и видео из Бучи, Нечипоренко не представляла себе реального числа погибших горожан. ”Нет, мы свидетелями этого не были, — вспоминает Алла. — Была только одна обгоревшая машина возле вокзального переезда, и муж видел, что возле вокзала лежит тело мужчины накрытое. Но чтоб массово…”

ЧАСТЬ 2

Разбираем ”альтернативные версии” кремлевской пропаганды

1. Тела были ”ненастоящими”

В первые же часы после появления свидетельств об убийствах в Буче российские провластные блогеры и журналисты попытались объявить их ”фейками”. Все эти предположения не выдерживают простой проверки.

Так, обсуждалось, что один убитый на одном из видео ”поднимает руку” (опровергнуто тут). Говорили, что количество тел менялось от съемки к съемке (объяснено тут: 2 апреля тела начали убирать с улиц, чему есть документальные свидетельства).

Примерно того же свойства ссылки российских пропагандистов на самое подробное видео входа украинских сил в Бучу 2 апреля (это был полицейский спецназ). На нем якобы не видно убитых — а значит, заключают пропагандисты, тела появились позже. На самом деле даже на этой записи можно увидеть два тела (0:21 и 4:55). И при этом нужно иметь в виду, что украинская полиция въехала в город и вела съемку только в центральной части Бучи, вдалеке от места массовых убийств (см. подробную геолокацию мест съемки на нашей интерактивной карте).

2. Украинцы ”слишком долго” не упоминали массовые убийства

В итоге российские власти и провластные пропагандисты быстро отказались от версии, что тела убитых ненастоящие. Вместо этого они начали настаивать, что люди погибли между 30 марта (официальной датой выхода российских войск из Бучи) и моментом, когда в Бучу привезли иностранных журналистов.

Минобороны РФ утверждает, что войска покинули Бучу 30 марта — вместе с частями из соседних городов и поселков. После чего, говорят российские военные, четыре дня ничего не сообщалось о телах на улицах, что свидетельствует о том, что это было ”очередной провокацией”.

На то, что российские войска действительно вышли из Бучи 30 марта, косвенно указывает тот факт, что 31 марта и 1 апреля украинские военные почти беспрепятственно вошли во все населенные пункты вокруг Бучи — Ворзель, Немешаево, Гостомель, Бородянку, а также добрались до главной базы российской группировки в Иванкове.

Но, по данным украинского командования, российские войска окончательно покинули окрестности Бучи только 1 апреля. ”31 марта Буча — это еще зона активных боев, — сообщил „Медузе” советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. — Буча даже по состоянию на 3 апреля еще не считалась зоной, свободной от боевых действий. Там еще искали диверсантов, действовал специальный режим, комендантский час и т. д.”.

При этом, если судить по фотографиям центра Бучи, опубликованным 31 марта, на улицах пустынно, военных не видно, но есть отдельные мирные жители. 1 апреля мэр города Анатолий Федорук с площади у городской администрации объявил, что накануне Буча была освобождена. В тот же день в районе Стеколки побывал мэр Ирпеня, который привез туда гуманитарную помощь.

То, что ни чиновники, ни военные тогда не сообщили о телах, лежавших на Яблонской улице, Арестович объясняет тем, что ”солдатам, которые воюют на улицах города, точно не до съемок фото и видео, потому что они ведут бой с противником”. А вот ”полицейские и гражданские, которые вошли [2 апреля] после военных, уже имели возможность снимать эти ужасные факты зверств”.

Причем на самом деле документальные свидетельства появились даже раньше. Первое видео с телами убитых жителей на Яблонской опубликовано еще вечером 1 апреля в украинских телеграм-каналах. Кто его снимал, ”Медузе” выяснить не удалось; вероятно, съемка велась днем 1 апреля. Таким образом, с момента ухода российских войск из Бучи до обнаружения тел прошло не больше полутора суток (а не четверо суток, как говорили российские власти).

2 апреля в город вошли части МВД Украины, которые вели съемку улиц и не показали тела на Яблонской. Но в тот же день о телах сообщил вошедший в город вместе с МВД украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров. Позже он опубликовал сделанные им в тот день фотографии погибших. Вечером 2 и 3 апреля тела были показаны группам журналистов иностранных СМИ, после чего история Бучи стала известна всему миру.

В любом случае компания Maxar, занимающаяся спутниковой съемкой Земли, предоставила фотографии от 11 марта, на которых видны тела по крайней мере 11 погибших на Яблонской улице — они лежат ровно там, где были найдены в апреле. Еще три тела появились на снимках Maxar между 20 и 21 марта в том самом месте, где их позже обнаружили.

3. Тела убитых были ”свежими”

Утверждения Минобороны РФ о том, что тела с фотографий ”по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь” (это, говорят в министерстве, свидетельствует о том, что трупы ”свежие”), не выглядят обоснованными.

- Трупное окоченение возникает через час-два после смерти, полностью формируется через 12 часов, длится 12 часов, а затем в течение 12 часов постепенно уходит — то есть уже через сутки после смерти человека его следы могут быть незаметны. Температура воздуха может влиять на продолжительность всех этих этапов (при более низких температурах трупное окоченение длится дольше); в течение всех дней, о которых идет речь, в Буче была плюсовая температура (днем выше +5). Возможно, говоря об отсутствии трупного окоченения, в Минобороне РФ имели в виду это видео (а не фото). Но точно стадию трупного окоченения может определить только судмедэксперт, которому нужно проверить подвижность разных суставов. Использовать для этого одно лишь видео ненадежно. Тем не менее ”Медуза” попросила посмотреть видео независимого судебно-медицинского эксперта, который часто изучает военные преступления (он попросил не указывать его имя). Эксперт считает, что признаки трупного окоченения заметны.

- Трупные пятна (изменение цвета кожи, обычно фиолетово-красного цвета; пятен, по версии Минобороны РФ, не видно на фотографиях) появляются в первые часы после смерти на тех участках тела, которые находятся ниже и на которые при этом не оказывается давления. Иными словами, у умершего человека, лежащего на ровной поверхности на спине, они скорее будут на пояснице, верхней части спины, задней поверхности бедер, а не на ягодицах и не в области лопаток. То есть увидеть трупные пятна можно, если перевернуть лежащего человека и снять с него одежду (трупных пятен при этом может и не быть вовсе, если перед смертью человек потерял много крови). На одной из фотографий из Бучи запечатлен перевернутый раздетый человек, и на его теле видны трупные пятна, говорит судмедэксперт, с которым удалось связаться ”Медузе”.

- Фотографии и видео, на которых можно увидеть ”несвернувшуюся кровь в ранах”, вопреки заявлениям Минобороны РФ, мы не обнаружили. Отсутствие крови вокруг тел, по мнению упомянутого выше судмедэксперта, может объясняться дождем: на фото и видео видны лужи и мокрый асфальт.

4. Людей убивали украинские ”неонацисты”

Российская ”Комсомольская правда” сообщила, что люди в Буче на Яблонской улице были ”убиты националистами из группы Сергея Коротких” (известен как ”Боцман”; был соратником российского неонациста Максима ”Тесака” Марцинкевича, потом воевал в Донбассе в батальоне ”Азов”). Группа ”Боцмана”, по версии газеты, вошла в Бучу после того, как город покинули российские войска, и убила тех, кого посчитала коллаборационистами (например, тех, кто носил белую повязку).

В качестве доказательства вины националистов провластные журналисты представили видео из телеграм-канала ”Боцмана”, в котором люди из его группы ходят по Буче и обсуждают, нужно ли им стрелять в тех, у кого нет синих повязок (такие носят украинские военные).

Группа ”Боцмана” действительно была в Буче после ухода оттуда российских войск. Члены группы снимали видео на Вокзальной улице, где до сих пор стоят сожженные украинской артиллерией в начале марта российские боевые машины и бронетранспортеры. Оттуда до места на Яблонской улице, где лежат тела погибших жителей, менее 500 метров.

Однако, как рассказал ”Медузе” сам Сергей ”Боцман” Коротких, эта съемка проводилась 2 апреля, когда в городе уже находились украинские полицейские и первые журналисты. В качестве доказательства ”Боцман” прислал метаданные видео, в которых стоит время съемки: 13 часов 47 минут 2 апреля. Напомним, что первое видео с телами погибших появилось вечером 1 апреля, а снято было днем.

Коротких рассказал ”Медузе”, что сам в Буче не был, а съемку вели его подчиненные, в частности, ”Кума” и ”Француз”. В Буче члены отряда ”Боцмана” оказались не на боевом задании, а ”транзитом”. ”Бучу мы знаем мало: вошли туда под самый конец, — говорит „Боцман”. — Мы в основном работали в Ирпене”.

Боев в городе группа не видела, рассказал ”Медузе” ”Француз”. Кроме видео, выложенных в телеграм-канале ”Боцмана”, ”Француз” с ”Кумом” сняли и кадры с телами погибших, лежащими на Яблонской улице. Но приняли решение их не выкладывать. ”Я не считал количество убитых людей, но их было очень много — у меня не было блокнота с собой, чтобы пересчитывать. Это были погибшие люди, сгоревшая техника, руины! Я не понимаю, как вам еще объяснить. Кошмарчик какой-то — как из фильма [о чеченской войне] „Чистилище”. Смотрели?” — сказал ”Француз”.

В любом случае все указывает на то, что к моменту, когда националисты вошли в город, жители Бучи уже были убиты.

Чего вообще добивается российская пропаганда?

Буквально все ”альтернативные” версии России на заседании Совбеза ООН 5 апреля перечислил российский посол при этой организации Василий Небензя. Более того, он даже сослался на интервью Катерины Украинцевой ”Медузе”. По его словам, та якобы ”призналась в том, что российские войска при ней людей не расстреливали” и подтвердила, что ”в основных нарушениях виноваты украинские военные”. Судя по всему, Небензя прочитал об этом в прокремлевском телеграм-канале ”Война с фейками”: он приписал Украинцевой слова, которые она не говорила (оригинальная цитата: ”Те, кто лежат на Яблонской, погибли в результате хаотичной стрельбы”; цитата из телеграм-канала ”Война с фейками”: ”Те, кто лежат на Яблонской, погибли в результате хаотичной стрельбы со стороны ВСУ”). Реальное интервью Украинцевой, скорее, подтверждает свидетельства об убийствах мирных граждан российскими военными.

Очевидно, в случае с Бучей кремлевская пропаганда пытается использовать те же методы, которые она применяла после гибели малайзийского ”боинга” над Донбассом. Сразу после преступления Москва выдвигает целую серию ”альтернативных” версий, которые при этом могут противоречить друг другу (”убитых не было” — ”мирных жителей убили сами украинцы”). Цель проста — посеять сомнения и поставить главную версию в один ряд со множеством других. В России общественным мнением с помощью этих методов манипулировать проще, чем на Западе, потому что Кремль контролирует крупнейшие медиа.

Между тем украинские власти заявляют, что Буча была не единственным местом расправ над мирными жителями в Киевской области. В частности, по словам генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, самая тяжелая ситуация сложилась в поселке Бородянка. Украинские власти говорят, что в Бородянке пропали без вести 200 человек, а в Гостомеле — 400.