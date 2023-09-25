Как израильское ПО Pegasus помогает следить за журналистами. И что делать?

«Мой телефон был заражен в конце мая 2021 года, примерно во время парламентских выборов в Армении. Я не заметил никаких признаков, этот шпионский вирус настолько утончен, что его невозможно обнаружить без специального расследования.

Я работал в комиссии по мониторингу выборов. Мы публиковали много важной информации: например, кандидат от правящей партии был вынужден снять свою кандидатуру, потому что мы раскрыли, что у него было двойное гражданство. Таким образом, я занимался внутренними делами Армении, а не Азербайджана, когда мой телефон был взломан. Но я также был уполномоченным по правам человека Республики Арцах с 2016 по 2018 год, это тоже могло сыграть роль. Тем не менее армянское правительство не провело никакого расследования в этом случае, и это вызывает подозрение, потому что если кто-то из граждан одной страны стал жертвой шпионажа, то логично было бы начать следствие».