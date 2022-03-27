Кадыров выложил видео с Русланом Геремеевым, которого подозревают в убийстве Немцова

По словам Кадырова, сейчас он руководит отрядом чеченских военных в Мариуполе.

"Ему был определен самый сложный участок в Мариуполе, и с задачей командир справился на пять с плюсом. Точно так же он всегда проявлял себя во время чеченской кампании в боях с шайтанами — первым просился в бой и выполнял самую сложную задачу. И в этот раз он оправдал свое имя опытного и бесстрашного командира. Удачи, "Добрый!" — написал Кадыров.

Позывной "Добрый", который упоминает Кадыров, использовал бывший офицер батальона "Север" Руслан Геремеев, которого семья и адвокаты Бориса Немцова называли причастным к его убийству в 2015 году.

В материалах дела среди предполагаемых заказчиков или организаторов преступления он не фигурирует. Сообщалось, что российские спецслужбы пытались его допросить, но безуспешно, после чего он покинул Россию.

По делу об убийстве Немцова он проходил как свидетель и был объявлен в розыск, но скрывался от следствия и никаких показаний не давал.