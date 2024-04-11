"Качественное военное превосходство". Кто поставляет оружие Израилю?

В минувшую пятницу Совет ООН по правам человека поддержал запрет на поставки оружия: 28 стран проголосовали за, шесть против и 13 воздержались. США и Германия , поставляющие в Израиль наибольшее количество оружия, проголосовали против, при этом представитель Германии объяснил позицию страны тем, что резолюция не содержит прямого осуждения ХАМАС.

В некоторых западных странах — союзниках Израиля все чаще звучат голоса, что экспорт оружия нужно приостановить, поскольку, по их мнению, Израиль не делает достаточно для защиты жизни мирных жителей и обеспечения доставки им достаточного количества гуманитарной помощи.

Израиль — сам крупный экспортер оружия, но его вооруженные силы в значительной степени зависят от импортных самолетов, управляемых бомб и ракет. Эксперты называют операцию ЦАХАЛ в Газе одной из самых интенсивных и разрушительных воздушных кампаний в новейшей истории.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира ( SIPRI ), на долю США приходится 69% израильского импорта оружия в период с 2019 по 2023 год.

США — крупнейший поставщик оружия Израилю, они помогли ему создать одну из самых технологически продвинутых армий в мире.

Израиль настаивает, что его силы стараются избегать жертв среди мирного населения, обвиняет ХАМАС в намеренном размещении гражданских лиц на линии огня, и утверждает, что никак не ограничивает поставки гуманитарной помощи в Газу.

Война началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого, по подсчетам израильтян, погибло около 1200 человек, в основном гражданские лица. По данным палестинского министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в ходе ответной операции Израиля в Газе погибло более 33 000 человек, 70% из них — дети и женщины.

Часть помощи — 500 млн долларов в год — выделяется на финансирование программ противоракетной обороны, включая совместно разработанные системы "Железный купол", "Стрела" и "Праща Давида". С их помощью Израиль защищает свои города от атак ракетами и беспилотниками, проводимых палестинскими группировками в Газе и поддерживаемыми Ираном формированиями в Ливане , Сирии и Ираке.

Израиль использовал гранты для финансирования заказов на истребители F-35 Joint Strike Fighter — многофункциональные истребители пятого поколения, считающиеся одними из самых совершенных в мире. Пока заказано 75 и доставлено более 30 самолетов. Израиль стал первой страной, помимо США, получившей F-35, и первой страной, применившей их в бою.

США предоставляют Израилю ежегодную военную помощь в размере 3,8 млрд долларов в рамках 10-летнего соглашения, задача которого — поддерживать "качественное военное превосходство" над соседними странами.

При этом в отчете SIPRI говорится, что общий объем импорта израильского оружия из США в 2023 году был почти таким же, как в 2022 году.

Однако, по данным американских СМИ , администрация президента Джо Байдена втихую осуществила более 100 военных продаж Израилю, большинство из которых не достигли той суммы в долларах, которая требует официального уведомления Конгресса. В это число, как утверждается, входят тысячи боеприпасов с точным наведением, бомбы малого диаметра, специальные боеприпасы для разрушения укреплений и стрелковое оружие.

Через несколько дней после нападения ХАМАС 7 октября президент Джо Байден заявил об увеличении военной помощи Израилю. Пока известно о двух сделках по продаже американской военной техники после этого заявления: на поставку 14 000 танковых боеприпасов на сумму 106 млн долларов и на поставку компонентов для производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму 147 млн долларов.

Одной из достаточно крупных сделок, требующих уведомления Конгресса, является продажа за 18 млрд долларов до 50 истребителей F-15, новость о которой появилась на этой неделе. Конгресс пока не одобрил ее, к тому же эти самолеты еще необходимо построить, так что о немедленной поставке речь не идет.

Германия

По данным SIPRI, Германия — второй крупнейший экспортер оружия в Израиль, на долю этой страны в период с 2019 по 2023 год приходится 30% израильского импорта оружия.

В минувшем году европейские страны продали Израилю оружия на 300 млн евро, что в 10 раз больше, чем в 2022 году.

По данным агентства DPA, большая часть продаж пришлась на компоненты для систем противовоздушной обороны и коммуникационное оборудование.