К укладке "Северного потока - 2" приступило второе судно из РФ

К укладке труб для спорного газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию приступило еще одно судно. После успешных испытаний российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступило к работам в территориальных водах Дании, сообщила компания Nord Stream 2 AG во вторник, 27 апреля. Здесь уже с начала февраля работает другое российское судно-трубоукладчик - "Фортуна".

"Северный поток - 2", по которому планируется ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа из России в ФРГ, построен уже почти полностью. По данным Nord Stream 2 AG, на конец марта было уложено 95 процентов газопроводной магистрали, осталось проложить лишь 93 километра труб в датских водах и 28 километров труб - в германских.

"Академик Черский" в начале марта покинул порт в Висмаре, где был переоборудован, и после испытаний в районе Калининграда направился в конце марта в территориальные воды Дании для дальнейшей подготовки к работам.

Санкционное давление США

Швейцарские трубоукладчики прекратили сотрудничество с Nord Stream 2 AG в конце 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США. Укладка труб для "Северного потока - 2" приостановилась почти на год. В конце 2020 года "Фортуна" проложила участок газопровода в германских водах.

США с помощью санкций хотят сорвать достройку трубопровода. Свои действия они объясняют желанием защитить Европу от чрезмерной зависимости от российского газа. В то же время сторонники "Северного потока - 2" указывают, что США всего лишь хотят создать выгодные им условия для продажи в Европе собственного сжиженного газа по высокой цене.