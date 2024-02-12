Израильские военные освободили двух заложников в Рафахе

Вызволенные из плена 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луис Хар были доставлены в Медицинский центр имени Хаима Шибы в Рамат-Гане в "хорошем состоянии". Оба они были похищены боевиками террористического движения ХАМАС 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Ицхак на юге Израиля, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, ЦАХАЛ ночью отчитался о нанесении "серии ударов" по объектам террористов в районе Аш-Шабура, расположенном в центре Рафаха. Каких-либо других подробностей израильские военные не сообщили, отметив только, что удары "уже завершились".

Агентства AFP и Reuters, ссылаясь на местных жителей, сообщают, что при ударах по Рафаху было повреждено две мечети и несколько домов, при этом в городе возникла паника. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что один из ударов пришелся по лагерю беженцев. По данным ведомства, которые приводит AFP, в результате погибло 52 человека и еще десятки были ранены. Reuters со ссылкой на источники в секторе Газа пишет о не менее 37 погибших.